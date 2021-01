Come si comporta il nostro cane quando usciamo e chiudiamo la porta? Quali sono le emozioni che prova? Il cane prova tristezza quando il suo padrone esce da casa e a volte inizia a piangere. Questo perché i cani sono animali sociali e quando sono da soli provano disagio. Sono animali con una forte sensibilità e con un grosso attaccamento verso il nucleo familiare che per loro, somiglia al branco. Così una volta che restano soli hanno paura di essere stati abbandonati.

Se il cane soffre di solitudine cosa possiamo fare?

Anche questo è il caso di ansia da separazione. È necessario trovare dei trucchi che permettano al cane di non sentire molto la solitudine. E compiere dei rituali perché lui capisca che dopo la passeggiata insieme ad esempio, usciamo, ma per tornare dopo poco tempo. Quindi se il cane soffre di solitudine cosa possiamo fare? L’attaccamento che il nostro amico peloso prova per noi è molto forte. È necessario gestire la nostra assenza in modo che l’animale si senta al sicuro.

Loro piangono perché nel silenzio l’assenza si fa più forte. È utile accendere la televisione che attraverso le voci lo fa sentire in compagnia o basta anche una radio. Prima di uscire si può dare qualcosa da mangiare. Questo funziona da rafforzativo del fatto che ci occupiamo di lui e gli vogliamo bene.

Gli oggetti importanti

Un oggetto che lo rende sicuro è la sua cuccia. Quando andiamo via la sua cuccia deve essere al solito posto. Sopra al suo tappetino o ancora meglio in una casetta si sentirà protetto. Ricordiamo che il cane è come un bambino a quattro zampe. Ma oltre a tutto questo, se il cane soffre di solitudine cosa possiamo fare?

In ultimo e non meno importante si possono lasciare dei giochi. Questi permettono di distrarlo e non fargli sentire il vuoto del tempo che passa. Bastano giochi da rosicchiare o orsacchiotti o altri a cui lui è particolarmente affezionato. È necessario ricordare che la sua sensibilità è molto forte e la paura di perderci altrettanto. Se seguiamo alcuni riti il cane si rasserena e quando andiamo via ci aspetterà con fiducia che presto, faremo ritorno a casa.