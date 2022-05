Gli animali sono degli esseri viventi estremamente comunicativi, soprattutto quelli che condividono la casa con gli umani. L’assenza della parola non sembra essere un problema perché, a modo loro, hanno trovato un linguaggio fatto di pose, sguardi e gesti.

Il gatto, per esempio, ha una lunga lista di comportamenti buffi e teneri attraverso i quali dimostra affetto ai suoi padroni. Anche il cane, però, non sarebbe da meno e un gesto frequente e dai mille significati sarebbe lo scavare su pavimento, cuccia o tappeto. Le zampe, quindi, un po’ come le nostre mani, sono importanti mezzi di comunicazione.

Tuttavia, anche un altro comportamento messo in atto in questo periodo potrebbe essere molto significativo e contenere un messaggio segreto da attenzionare. Stiamo parlando di continue e insistenti leccate sulla zampa, di cui scopriremo un possibile significato importante nell’articolo di oggi.

Se il cane si lecca continuamente la zampa in questo periodo ecco quale potrebbe essere la causa da non sottovalutare

Una leccata ogni tanto, che permette al cane di tenersi pulito, sarebbe del tutto normale. Quando questa diventa continua, però, soprattutto nella zona della zampa, sopra o sotto e tra i cuscinetti, potrebbe indicare che qualcosa non va.

Questo comportamento dovrebbe farci drizzare le orecchie, soprattutto se messo in atto nel periodo in cui ci troviamo: il cuore della primavera. Infatti, tra un’allegra e rilassante passeggiata e l’altra, potrebbe nascondersi un’insidia, una vera e propria trappola della natura.

Stiamo parlando dei forasacchi, ossia le spighette di diverse varietà di graminacee selvatiche che per la loro conformazione sarebbero particolarmente pericolose. L’estremità superiore del forasacco è appuntita e in grado di forare vestiti e pelle. Inoltre, è molto ruvido e in superficie sarebbe disseminato di minuscoli aculei in grado di spingerlo sempre più in profondità, rendendo molto difficile la fuoriuscita.

Il cane può entrarci in contatto facilmente e le zone più a rischio sarebbero proprio le zampe. Il forasacco, infatti, rimarrebbe incastrato tra i peli e poco alla volta arriverebbe a toccare la pelle infilzandosi e penetrandola lentamente. In particolare, potrebbe andarsi a posizionare tra un cuscinetto e l’altro oppure tra un’unghia e l’altra, nello spazio in mezzo alle dita.

La sua presenza molesta inizierebbe da subito a infastidirlo e così non perderebbe occasione per leccarsi la zampa.

Questo comportamento innato, per liberarsi del corpo estraneo e lenire il dolore, sarebbe davvero molto comunicativo per noi umani e, cogliendolo, potremmo aiutarlo tempestivamente.

Come intervenire

Dopo aver notato questo atteggiamento fuori norma, soprattutto se dopo una passeggiata all’aria aperta, dovremmo immediatamente controllare la zampa. Spostando delicatamente i cuscinetti e il pelo e allargando le dita potremmo notare la presenza del forasacco.

In particolare:

potremmo vederne solo un’estremità, quando non si è ancora infilzato del tutto;

potremmo avvertire al tatto un piccolo rigonfiamento, quando è penetrato interamente.

In entrambi i casi, non dovremmo cercare di intervenire autonomamente ma dovremmo portare immediatamente il cane dal veterinario e affidarlo alle sue cure.

Allora, se il cane si lecca continuamente la zampa ecco individuato un possibile motivo legato alla primavera ed ecco cosa fare per aiutarlo.

