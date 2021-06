Un bagno in acqua o al mare, l’attacco di un fungo o l’ingresso di qualcosa nell’orecchio del cane rappresentano un problema per la salute canina. Tutti questi fattori sono tra le cause principali di otite per gli animali domestici. Se il cane si gratta le orecchie continuamente ecco spiegata la possibile causa di questo problema. Si tratta infatti di un problema diffuso nella gran parte degli amici a 4 zampe. Ma soprattutto riconoscere per tempo questi sintomi dell’otite aiuta a intervenire tempestivamente e a evitare inutili sofferenze al cane.

Che cos’è l’otite del cane e da quali sintomi riconoscerla

L’otite è un’infiammazione dell’orecchio del cane esattamente come accade per i padroni. L’orecchio del cane è diviso in tre parti: una più interna, una parte centrale e una esterna. Solitamente l’otite è localizzata in quest’ultima zona. A formarla sono cartilagine e pelle per un’estensione che va dal padiglione auricolare fino al timpano. Questo disturbo colpisce un solo orecchio o entrambi ed esistono alcuni sintomi grazie ai quali riconoscerla e agire per tempo. A causarla sono l’introduzione di peli o corpi estranei nel condotto uditivo, disturbi ormonali, pulizie errate, dermatiti, parassiti esterni e funghi.

Se il cane si gratta le orecchie continuamente ecco spiegata la possibile causa

È importante prestare attenzione a questi segnali per riconoscere un’otite in tempo. In particolare è possibile notare che il cane strofina l’orecchio contro mobili o altre superfici o lo gratta continuamente. Con il passare delle ore l’animale appare più aggressivo e irrequieto ed è probabile che abbia anche un respiro affannoso.

Un ulteriore segnale

Un sintomo molto comune nelle otiti è anche la tendenza del cane a piegare la testa verso l’orecchio interessato dal disturbo. In questo caso però potrebbe trattarsi anche di quest’altro problema che molti cani hanno in primavera ed estate. Sarà bene distinguere le due cose e contattare sempre il medico veterinario per evitare che il problema peggiori. Stesso discorso se le orecchie producono secrezioni gialle o scure e maleodoranti.