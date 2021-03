Quando passeggiamo con il nostro cane notiamo spesso un comportamento che non ci convince. In pratica, il nostro cane non passeggia e non cammina come vorremmo noi. Alcune volte, se è maschio, si ferma per abbaiare come un disperato ad altri cani, spesso anche più grandi di lui. Altre volte, invece, si ferma e annusa dei fiori e delle piante. Infatti, se il cane si ferma e si blocca spesso passeggiando è per questi fiori e piante.

Il modo di camminare di fido

I cani non camminano come noi. Già il verbo “camminare” per i cani è quantomeno equivoco, dato che loro non amano godersi una tranquilla passeggiata rilassante.

I cani, infatti, per natura, non hanno il nostro passo. Quando ci stanno vicini mentre camminiamo con loro lo fanno essenzialmente per tre ragioni.

La prima riguarda naturalmente la lunghezza del guinzaglio. Se li teniamo “corti”, non hanno la possibilità di spostarsi troppo da noi.

La seconda ragione riguarda, forse, un certo addestramento che gli abbiamo imposto o dato.

Infine, e forse è la ragione che ci piace di più, stanno vicino a noi perché vogliono stare vicino a noi.

Sia quel che sia, i cani, per natura, correrebbero avanti e indietro. Forse fiutano delle piste e di sicuro si fermano e si bloccano di colpo per ragioni a noi spesso ignote. Gli esperti hanno trovato la risposta a questa domanda: i cani si fermano perché sentono l’odore dei fiori e delle piante. Ma quali?

I fiori e le piante preferiti dai cani

Acetosa. Il cane si ferma spesso ad annusare questa pianta. Infatti, è ricca di vitamina C e ha un odore e un sapore acidulo che lo attira molto.

Trifoglio. Pianta con grande contenuto proteico, attrae i nostri cani e li fa fermare costantemente.

Ortica. Ah l’ortica. Anche noi umani l’amiamo, tanto da prepararci delle ottime frittate con quest’erba e i suoi fiori. Però, proprio come per noi umani, anche il cane può pungersi annusandola. Infatti, se il cane si ferma e si blocca spesso passeggiando è per questi fiori e piante.