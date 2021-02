Anche se ai nostri amici canini non piace, purtroppo a volte è necessario che indossino la museruola. Secondo la legge ogni proprietario di cane dovrebbe portare con sé una museruola quando porta a passeggio il proprio amico a quattro zampe, anche se non è necessario che il cane la indossi sempre.

Vi sono però delle circostanze in cui, per tutelare il benessere del cane e di chi gli sta intorno, sarebbe meglio che il cane indossi la museruola.

Va ricordato però che la museruola non è una soluzione a problemi di comportamento, e che è sempre necessario educare il proprio cane e socializzarlo adeguatamente. In caso di problemi comportamentali seri, è sempre meglio rivolgersi a un educatore professionista.

Ma se il cane si comporta così a casa potrebbe aver bisogno della museruola in passeggiata.

Tende a mangiare scarti e rifiuti

Ad esempio, immaginiamo di essere in casa o in giardino. Se il nostro cane ruba qualunque cosa di vagamente commestibile si trovi per terra e non vuole mollare la presa anche quando lo sgridiamo, allora è meglio che in passeggiata il cane indossi la museruola. Potrebbe infatti succedere che il cane si trovi davanti qualcosa di veramente pericoloso o tossico. Se non siamo sicuri che il cane mollerà la presa quando glielo chiediamo, è meglio che indossi la museruola.

Si spaventa facilmente e all’improvviso

Alcuni cani sono timidi e paurosi, e a volte si spaventano all’improvviso e in maniera imprevedibile. Se il cane si comporta così a casa potrebbe aver bisogno della museruola in passeggiata, in attesa di potersi rivolgere a un addestratore professionista. Il cane infatti potrebbe reagire in maniera imprevedibile a uno stimolo che lo spaventa, e forse anche reagire in maniera aggressiva.

Ha un forte istinto predatorio

Anche se il nostro cane è dolce, affettuoso e giocherellone con gli esseri umani e con gli altri cani, non significa che non possa essere pericoloso per altri animali. Se il cane tende a rincorrere gatti, scoiattoli o uccelli, è meglio che indossi la museruola in passeggiata per evitare incidenti.

C’è anche un’altra regola da seguire sempre in passeggiata, che però molti trascurano. Mai fare questo errore quando portiamo fuori il nostro cucciolo per le prime volte.