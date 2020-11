Chi ha un cane lo sa bene: gli amici a quattro zampe non hanno proprio il senso della privacy! Spesso seguono il padrone perfino in bagno. Aspettano pazientemente che abbia finito di lavare i denti o farsi la doccia. Il più delle volte, si tratta di un comportamento normale. Ma può anche essere spia di un malessere. Se il cane segue il padrone in bagno potrebbe soffrire di questo problema: l’ansia da separazione. Si tratta di un disturbo piuttosto comune, sia fra i cani che fra i gatti (qui i sintomi nei i felini). Ecco quando preoccuparsi.

Perché i cani seguono i padroni perfino in bagno

Molti padroni, notando che i propri animali domestici non li lasciano un attimo soli, si chiedono: perché il cane mi segue perfino in bagno? È un comportamento normale o bisogna preoccuparsi? Nella maggior parte dei casi, non c’è nulla da temere. I cani, in natura, erano abituati a vivere in branco. Sono dunque animali molto socievoli. Siccome riconoscono nel proprio padrone un membro del branco, non lo abbandonano mai. La costante vicinanza del padrone è fonte di sicurezza e felicità.

Questo comportamento è particolarmente pronunciato in alcune razze. In particolare, i cani da pastore tendono a voler sempre tenere un occhio vigile sul proprio “gregge”. Lo stesso può dirsi per le razze da difesa. Anche se, ovviamente, molto dipende dal carattere del singolo cane.

Curiosità o ansia da separazione?

I cani sono, inoltre, animali naturalmente curiosi. La tendenza a seguire il padrone in bagno può quindi essere motivata dalla voglia di esplorare. Gli amici a quattro zampe si chiedono perché gli umani passino tanto tempo in bagno. Così, decidono di ficcanasare un po’. Si tratta dunque di un atteggiamento del tutto normale.

Quando, allora, bisogna preoccuparsi? Se il cane segue il padrone in bagno potrebbe soffrire di questo problema: l’ansia da separazione. In questo caso, tenderà a piangere disperatamente davanti alla porta. O addirittura a mostrare comportamenti distruttivi quando viene lasciato da solo. Può allora rendersi necessario consultarsi con un veterinario o un addestratore. In tutti gli altri casi, basta godersi la compagnia e l’affetto del proprio amico peloso.