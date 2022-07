Se il cane scuote la testa spesso potrebbe avere questi gravi problemi

I cani sono compagni di vita veramente insostituibili. Sono fedeli, intelligenti e affettuosi e spesso ci aiutano in attività quotidiane molto importanti. Per questo motivo è fondamentale imparare ad ascoltarli e a leggere i loro comportamenti. Ma soprattutto i loro movimenti che sono il vero specchio del benessere o meno dell’animale. Uno dei più comuni è il movimento della testa. E se il cane scuote la testa spesso potrebbe avere alcuni problemi e patologie assolutamente da non sottovalutare. Patologie che potrebbero richiedere l’intervento rapido del veterinario.

Attenzione ai corpi estranei nelle orecchie del cane

Uno dei motivi più comuni che portano il cane a scuotere spesso la testa è la presenza di corpi estranei nelle orecchie. E non intendiamo solo le zecche, animali pericolosi ma che possiamo contrastare efficacemente con molti rimedi naturali. Tra gli altri elementi che potrebbero causare il disturbo ci sono parassiti, i comuni acari della polvere, i temibili forasacchi e altri comunissimi insetti.

In questo caso evitiamo sempre di provare a rimuovere da soli il corpo estraneo. Rischiamo di peggiorare la situazione. Molto meglio affidarsi al veterinario che provvederà a toglierlo con gli strumenti adatti.

Le malattie e il pericolo ematomi

Ci sono anche alcune patologie cliniche che potrebbero portare il cane a muovere la testa in maniera anomala e troppo di frequente. Una delle più comuni potrebbe essere la presenza di polipi che causano dolori alle orecchie. In questo caso dobbiamo recarci immediatamente dal veterinario. Soprattutto se allo scuotimento si accompagnano difficoltà nella deambulazione. Non è raro che un polipo non curato possa portare gravi problemi anche ai timpani.

Attenzione anche alla possibile formazione di ematomi. In questo caso causa ed effetto potrebbero fondersi. I cani con le orecchie più grandi e delicate tendono a sbatterle con più frequenza contro la testa. E c’è la possibilità che questo movimento possa creare ematomi nelle delicatissime orecchie.

Se il cane scuote la testa spesso potrebbe avere questi gravi problemi

La causa più comune, e per fortuna meno grave se trattata in tempi brevi, è l’otite. Le orecchie dei cani sono le zone preferite di virus e batteri che proprio qui trovano un ottimo ambiente per moltiplicarsi. In questo caso riconoscere il problema è abbastanza semplice. Di solito in caso di otite allo scuotimento si accompagna una maggiore sensibilità delle orecchie. In alcuni casi anche pessimo odore e pus ben visibile.

Anche in questo caso la strada obbligata è quella di affidarci al veterinario. Sarà lui a indicarci tutte le analisi da fare e a dirci se il nostro compagno ha bisogno di una terapia farmacologica. Oppure se serve un collare per impedire il movimento delle orecchie e non far comparire altri ematomi.

Lettura consigliata

Ecco perché il cane scalcia, mugola e trema quando dorme e i casi in cui dovremmo preoccuparci e chiedere aiuto al veterinario