Nelle nostre famiglie spesso è presente un cane o un gatto. Sono animali di compagnia, anche se un tempo ci aiutavano nel lavoro di ogni giorno. Ancora oggi il cane, in alcune zone, è utile per governare il gregge delle pecore o la mandria delle mucche. Il suo aiuto si è trasformato col tempo e ha trovato anche nuove specializzazioni. Il suo fiuto infallibile lo ha trasformato nel miglior cercatore di droga al servizio delle Forse dell’Ordine. La Protezione Civile lo addestra a individuare i dispersi nei terremoti o nelle valanghe.

In tutti questi anni di familiarità con l’uomo, il cane ha anche cercato di capire i gesti degli umani. Si accorge molto bene di quando siamo arrabbiati e abbiamo intenzione di rimproverarlo. Proprio in questi casi assume un comportamento tipico.

Quando rimproveriamo il nostro amico a quattro zampe

Così, mentre ci rivolgiamo a lui con toni minacciosi, si rannicchia su sé stesso come se si sentisse in colpa. Questo suo modo di fare ci potrebbe far intendere che il cane si senta colpevole. Tuttavia non è così. Il nostro Fido sfrutta la sua dote di prevedere il nostro animo. Così si regola di conseguenza, proprio per adeguarsi alla situazione. Ci sono anche comportamenti del cane che lasciano perplessi. Ad esempio, se il cane sbadiglia, non mangia o altri atteggiamenti che vedremo di seguito.

Capita che il cane sbadigli. Ci può sembrare un fatto del tutto normale, visto che anche gli uomini lo fanno. Noi possiamo sbadigliare guardando qualcuno che lo fa, o il nostro stesso cane o semplicemente la scena di un film. Il cane sbadiglia, a volte, se vede che lo facciamo anche noi, ma meno se si tratta di un estraneo. Ma potrebbe farlo se lo vede fare ad un suo simile.

Se il cane sbadiglia, non mangia oppure lecca le labbra ecco da cosa dipende e non è stress

In genere il cane lo fa anche per eliminare un’eventuale tensione. Anche quando si stira completamente, finisce per aprire la bocca. Manca solo, come facciamo noi umani, il caratteristico suono sonnecchiante. Gli uomini, quando sono stanchi o hanno accumulato molta tensione e sono ansiosi, sbadigliano. È un modo per scaricare lo stress e rimettersi in uno stato di tranquillità. Lo stesso potrebbe essere per il cane. Questi, oltre a sbadigliare, in questo caso potrebbe anche leccarsi il muso.

Il nostro fido amico, tuttavia, potrebbe sbadigliare anche per comunicare disinteresse verso qualcosa. Forse non vuol mangiare e allora sbadiglia. Non sta comunicando che ha sonno o che è stressato, oppure semplicemente annoiato. È una mimica che significa disinteresse per quella cosa. Lo fa anche quando vuol rispondere ad un cane, che si mostra aggressivo verso di lui. In questo caso lo sbadiglio si trasforma in un messaggio di non belligeranza.

Un’altra mimica che adotta il cane per comunicare ad un suo simile questo atteggiamento è di reclinare il capo da un lato. Questa posizione indica la volontà di non cercare un conflitto col suo simile. Anche se per il cane alcune mimiche sono simili a quelle dell’uomo, non sempre ne coincidono i significati.

