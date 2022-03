Se il cane puzza e ha prurito intenso la causa forse risiede nella malattia che colpisce queste amate razze

Anche i nostri amici a quattro zampe possono sviluppare dei disturbi. Trascorrere una vita tranquilla, infatti, non esclude l’insorgere di problemi. Talvolta potremmo confondere i sintomi con manifestazioni quasi normali. Ad esempio, potremmo non insospettirci subito se il nostro animale si gratta frequentemente. Similmente potremmo pensare che la pelle maleodorante sia fisiologica. Scorrazzare nel fango e vivere all’aperto d’altronde portano queste conseguenze.

Dovremmo però sempre fare attenzione. Questo comportamento potrebbe nascondere la presenza di Malassezia, ovvero un fungo che porta dermatite. Questo è normalmente presente sulla pelle, persino dei gatti. Se notiamo questi campanelli d’allarme, però, potrebbe eccedere il livello normale. In questo caso occorre monitorare la situazione e chiedere aiuto ad un veterinario. Ma vediamo cosa dovremmo osservare se il cane puzza e ha prurito intenso.

Alcune tracce che possono aiutarci

Come anticipato, la Malassezia è un lievito che è presente naturalmente nel cane. Si trova soprattutto in alcune zone quali le orecchie, le mucose, l’interno della bocca e lo spazio tra le dita delle zampe. Alcune situazioni però possono portare ad una moltiplicazione del livello di questi funghi. Può trattarsi di allergie ambientali, spesso di una scorretta alimentazione, di un indebolimento del sistema immunitario, oppure semplicemente di cause genetiche. Anche l’uso di alcuni farmaci potrebbe determinarlo. Spesso il nostro cane si gratta insistentemente alle orecchie. Oppure si dedica a zone del corpo particolarmente colpite.

Così i nostri cani a causa del forte prurito potrebbero farsi arrossare la pelle, fino a causarsi abrasioni e piccole lesioni. Inoltre, la presenza di questi funghi comporta una caratteristica puzza di rancido. Ecco allora che un esame citologico potrebbe essere sufficiente al veterinario per capire la presenza di questo disturbo e predisporre una cura.

Se il cane puzza e ha prurito intenso la causa forse risiede nella malattia che colpisce queste amate razze

Come anticipato, alcuni cani sembrano essere maggiormente predisposti all’insorgere di questa malattia. Tra questi ci sarebbero il Labrador, il Golden Retriever, il Bulldog ed il Cane Corso. Ma anche cani molto più piccoli di stazza sembrano soffrirne. Tra loro il Barboncino, il Cocker, il Maltese e il Chihuahua.

La cura potrebbe riguardare un uso combinato di farmaci antimicotici, di antibiotici e antiinfiammatori. Sarà però decisivo valutare quali siano le cause alla base della dermatite da Malassezia. Ovviamente sono molto differenti i casi di un’allergia alimentare rispetto a quelli di una predisposizione genetica.

Così sempre massima allerta ai comportamenti. Inoltre in primavera prestiamo sempre attenzione a questo grande pericolo per la salute anche degli esseri umani, in grado di sviluppare conseguenze temibili.