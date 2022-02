Manca poco alla stagione primaverile, finalmente ci prepariamo a mettere da parte cappotti e piumoni nella speranza che possano arrivare piacevoli temperature. La primavera, oltre a portare con sé le belle giornate, per alcuni di noi potrebbe anche significare differenti disagi provocati dal cambio della stagione. Spesso non vediamo l’ora che vada in archivio l’inverno, nonostante in primavera, oltre alle giornate che si allungano, arrivano anche le allergie stagionali. Un grattacapo quello delle allergie che potrebbe riguardare da vicino anche i nostri fedeli amici a quattro zampe. Tuttavia, per aiutare i nostri cani a prevenire eventuali fastidi, è meglio conoscerli con anticipo. Se il cane perde pelo a ciuffi e si gratta con maggiore frequenza durante il cambio della stagione, potrebbe avere qualche reazione allergica.

Confusione

Dunque, per prepararci al meglio alla nuova stagione, dobbiamo capire quali possano essere le allergie a cui il nostro fido potrebbe andare incontro. Il cambio di stagione, per alcuni di noi, significa prestare attenzione ai pollini rilasciati dal rifiorire delle piante. Spesso, tra i sintomi più comuni potrebbero esserci starnuti continui, prurito, occhi che iniziano a lacrimare e naso chiuso. Difficoltà che potrebbero influire sulla nostra qualità del sonno e sulla nostra quotidianità. Sintomi simili potrebbe accusare il nostro cane. Tuttavia, in questi casi dovremmo cercare di non confondere eventuali allergie primaverili del nostro cane con le frequenti allergie alimentari.

Se il cane perde pelo a ciuffi e ha occhi che lacrimano potrebbe avere queste allergie tipiche primaverili, ma ecco come prepararci

Durante il cambio di stagione, oltre a parassiti, zecche e insetti, dovremmo alzare la guardia e osservare il comportamento del nostro cane. Infatti, anche fido con la nuova stagione potrebbe accusare allergie al polline, al fieno e alle graminacee. Osservando con attenzione il nostro cane, potremmo notare possibili sintomi. Infatti, proprio come potrebbe accadere a noi, dovremmo far attenzione agli occhi che lacrimano e ad eventuale tosse o starnuti insistenti. Tuttavia, dovremmo far attenzione anche al pelo. Con il cambio di stagione, le perdite di pelo sono fisiologiche, ma se il nostro cane dovesse perdere pelo in grosse quantità, potrebbe avere un’allergia primaverile.

Perdite di pelo

In caso di perdite di pelo, dovremmo anche far attenzione a quelli in eccesso che il cane potrebbe ingerire leccandosi. L’ingestione dei peli potrebbe provocare il rigetto e il vomito. Infatti, per evitare ciò dovremmo spazzolare più volte al giorno il nostro cane. Tuttavia, potremmo anche prendere in considerazione crocchette o cibi specifici, utili a prevenire la formazione nello stomaco di boli di pelo.

Pertanto, in caso di sintomi o eventuali cambi di alimentazione, è bene contattare il nostro medico veterinario di fiducia per chiedere un consulto. Per evitare gravi conseguenze e proteggere il nostro amico a quattro zampe, meglio prestare attenzione e prepararci con anticipo.

