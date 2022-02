Anche i cani, proprio come noi umani, hanno bisogno di una spuntatina alle unghie di tanto in tanto. Questo vale in particolar modo per i cani che trascorrono molto tempo al chiuso e quindi hanno meno occasione di consumare naturalmente le unghie su un terreno ruvido.

Purtroppo però, la maggior parte dei cani non ama farsi tagliare le unghie e anzi, molti ne sono completamente terrorizzati. Ma come fare ad accorciare le unghie a Fido, se lui proprio non ne vuol sapere di stare fermo? Esiste un trucchetto. Vediamo quale.

Come capire se è ora di tagliare le unghie

Le unghie del cane non dovrebbero toccare il pavimento quando è in posizione di riposo. Se le unghie toccano terra, questo potrebbe influenzare la postura del nostro cane in maniera negativa. Anche se le unghie delle quattro dita principali sono corte, controlliamo sempre l’unghia dello sperone, che tende a diventare molto lunga perché il cane non la consuma mai. Ma vediamo nella pratica come fare.

Il tagliaunghie per cani è uno strumento che dovrebbe essere lasciato ai professionisti. È facile sbagliare e tagliare le unghie troppo corte al nostro cane, causandogli dolore e sanguinamento. Molto meglio utilizzare uno strumento alternativo: la lima. La lima non causa traumi ed è molto meno spaventosa per il cane. Inoltre, è più difficile sbagliare. Ma vediamo come usarla nella pratica.

Se il cane non vuole farsi tagliare le unghie e ha paura proviamo questo metodo senza tagliaunghie per non spaventarlo

Se quando prendiamo la zampa del cane per limargli le unghie, lui cerca di sottrarsi, tira, o addirittura minaccia di morderci, ecco una soluzione. Solleviamo una zampa, ma invece di accorciare le unghie su quella zampa, accorciamole sull’altra corrispondente. Ad esempio, solleviamo la zampa anteriore destra e poi usiamo la lima su quella anteriore sinistra. Il cane non potrà sollevare quella zampa senza perdere l’equilibrio. Ma se il cane proprio non ne vuole sapere in nessun modo, c’è ancora un metodo che possiamo usare.

Cosa fare se il cane proprio non ne vuole sapere, nemmeno con la lima

Se il cane non vuole farsi tagliare le unghie per nessuna ragione, abbiamo ancora un asso nella manica. Incolliamo della carta vetrata sul pavimento nei punti in cui il cane passa più tempo. Le unghie si consumeranno da sole. Ad esempio, mettiamo della carta vetrata vicino alla ciotola, o sulla soglia di casa, o nei punti in cui il cane passa più spesso. In questo modo le sue unghie si consumeranno naturalmente, senza dolore e senza traumi.

