Una delle principali caratteristiche dei cani è che rispondono quando li chiamiamo. Eppure, non è sempre così. Può capitare che il nostro amico a quattro zampe sia sordo al nostro richiamo. Il fatto non è di poca importanza e può compromettere un buon rapporto con l’animale domestico. Per questo è importante conoscere le possibili cause di questo comportamento e agire subito per rimediare.

È possibile, infatti, che l’indifferenza del cane sia dovuta al fatto che associa il suo nome a qualcosa di spiacevole, come un rimprovero. Se il cane non risponde al richiamo forse il padrone ha commesso quest’errore madornale pur senza volerlo: rimproverarlo chiamandolo per nome. Vediamo come capire se è questo il caso e come aggiustare le cose. Altrimenti, passiamo al vaglio altre possibili motivazioni.

I comportamenti dei cani si basano su pensieri associativi. Se associa il suo nome a qualcosa di spiacevole è possibile che non risponda più al richiamo. Allo stesso modo, se in passato l’abbiamo punito subito dopo averlo chiamato, è possibile che ci ignori per difendersi dalle conseguenze. Se il cane abbassa le orecchie, infila la coda tra le zampe o reagisce mestamente quando pronunciamo il suo nome, è possibile che lo associ a una minaccia. In questo caso dobbiamo riguadagnare la sua fiducia. Per esempio, possiamo premiarlo con un biscotto subito dopo averlo chiamato o mostrarci felici ogni volta che risponde. Il linguaggio del corpo è essenziale nel rapporto tra cane e padrone, questo non dobbiamo dimenticarlo. Associare qualsiasi gesto o comportamento minaccioso al suo nome può portarlo a diffidarne.

Altri motivi di diffidenza

Un altro motivo per cui il cane può ignorare il padrone che lo richiama è che associa il richiamo alla fine di un momento di gioco. Oppure, è distratto da altri stimoli, come uno stimolo olfattivo (più forte di quello uditivo). Durante la fase dell’addestramento, è opportuno sforzarci a collegare il nome del cucciolo a esperienze positive per lui. In questo modo non ci volterà mai le spalle.

