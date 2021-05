Molte famiglie in questo periodo hanno preso un cucciolo per la casa. Un cane è sempre un tornado di felicità che entra nella vita dei proprietari. Quello vissuto è stato un anno abbastanza complesso e anomalo e, come ben si sa, si è passato molto tempo in casa. Quindi anche il cane si è abituato alla presenza costante della famiglia. Oppure un nuovo cucciolo può pensare addirittura che quella sia la normalità, ma in realtà non lo è.

Dunque, in un caso bisogna rieducarlo a stare da solo e nell’altro invece deve essere educato da zero. Come possiamo dunque rieducare il nostro cane a stare a casa da solo? Adesso vediamo subito quali sono i consigli che danno i dog trainers.

Se il cane non riesce a stare a casa da solo bisogna provare questi metodi degli esperti

Sentiamo, allora, il parere degli esperti e vediamo cosa dicono di fare. Per far abituare nuovamente il cane alla solitudine ci sono alcuni passaggi fondamentali da fare

Il primo è quello di uscire di casa per pochi secondi. Una volta tornati sarà necessario ignorare la gioia e le feste che il cane fa quando ci vede rientrare. Lo andremo a coccolare solo quando si sarà calmato da solo in modo autonomo.

Il giorno dopo ripetiamo la stessa operazione. Ma questa volta staremo fuori un po’ più di tempo. E tornando a casa dovremo ripetere l’azione di ignorarlo fino a quando non si calma da solo. E così via per ogni giorno fino a quando non si arriva a 30 minuti pieni. Se il cane riesce a stare mezz’ora a casa da solo senza fare disastri o senza abbaiare per la solitudine, allora significa che è pronto per passare del tempo da solo.

Conviene riabituarlo subito prima che sia troppo tardi. Se è un nuovo cucciolo si consiglia educarlo lo stesso da subito alla solitudine. Quindi se il cane non riesce a stare a casa da solo bisogna provare questi metodi degli esperti.

