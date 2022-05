Anche un cane, come un essere umano, può manifestare dei malesseri legati al cambio di stagione. L’allungamento delle giornate, l’ora legale, l’aumento delle temperature, possono creare dei disturbi all’animale. Il padrone dovrebbe cogliere prontamente i segnali di malessere per aiutare il proprio cane ad affrontarli nel migliore dei modi e a superarli rapidamente.

L’arrivo della bella stagione è senza dubbio un fattore positivo, ma porta con sé anche una serie di conseguenze negative per molte persone. Col cambio di stagione alcune persone possono soffrire di stanchezza, spossatezza, mancanza di concentrazione, sonno disturbato. A questi si aggiunge un’ampia fetta di popolazione che soffre di allergia al polline, quindi manifesta raffreddore, lacrimazione e problemi respiratori.

Anche il cane può soffrire di questi stessi problemi. La colpa potrebbe essere della primavera se il cane non mangia oppure è stanco o perde il pelo oppure soffre di allergie. Scopriamo come il padrone può essere d’aiuto al suo cane per combattere questi malesseri.

Se il cane non mangia oppure è stanco o perde il pelo ecco come il padrone potrebbe affrontare questi malesseri

Poiché il cane non può parlare il padrone deve essere attento ai segnali di disturbi della salute, per aiutare l’animale a superare questi malesseri. Ma cosa dovrebbe fare?

In caso di mancanza di appetito il padrone potrebbe frazionare i pasti in tre volte al giorno. Inoltre dovrebbe fare attenzione alla scelta del cibo da dare al cane. In questa fase è importante utilizzare alimenti molto appetibili e proteici con un alto contenuto di vitamine e minerali.

La presenza di vitamine e minerali è molto importante specialmente se il cane accusa anche problemi di dissenteria e vomito. Se questi disturbi non si protraggono nel tempo, il padrone non dovrebbe preoccuparsi, perché probabilmente sono legati agli sbalzi di temperatura frequenti in primavera.

Se il cane manifesta tosse e raffreddore e problemi alla respirazione, potrebbe soffrire di allergia. In questo caso è bene adottare delle precauzioni specialmente durante la passeggiata quotidiana. Il padrone in questo periodo dovrebbe evitare di portare l’animale a passeggio in prati, parchi o zone alberate, per evitare che il cane entri in contatto con il polline. Inoltre in presenza di questi problemi alcuni integratori specifici per alleviare i sintomi delle allergie potrebbero essere di grande aiuto all’animale domestico.

Infine un consiglio per aiutare i cani che vanno incontro in questa stagione al cambio del mantello. Il cane in primavera potrebbe soffrire anche per questa naturale trasformazione. Il padrone dovrebbe favorire questa fase di cambiamento di pelo con frequenti spazzolate. Questa operazione permette di eliminare il pelo morto ed evitare formazione di nodi, inoltre allontana il rischio di dermatiti.

