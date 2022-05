Il nostro amico a 4 zampe è un vero e proprio membro della famiglia. In effetti, fin da quando è entrato in casa, sentiamo che ci ha cambiato la vita e che non potremmo fare a meno di lui. Di conseguenza, la sua salute diventa per noi prioritaria nonché motivo di continue apprensioni.

Abbiamo paura che qualunque cosa possa nuocergli così come temiamo di sottovalutare possibili pericoli. Per questo sarà meglio informarsi circa eventuali rischi che potrebbe correre quotidianamente a contatto con determinati animali, piante o sostanze.

Chiocciole e lumache

Se il cane mangia le lumache viene da chiedersi se siano velenose e se ciò possa compromettere la sua salute. In effetti, non di rado avvengono degli incontri tra loro. Siamo soliti parlare di lumache indicando indistintamente sia quelle dotate di guscio che quelle che ne sono prive. Sono ambedue appartenenti alla famiglia dei molluschi, ma se volessimo essere specifici le prime sarebbero chiocciole e le seconde limacce o lumache.

Questi piccoli animali, comunque, vagano spesso durante la primavera e l’autunno, soprattutto di sera o dopo una copiosa pioggia. Potremmo dunque imbatterci in loro durante le nostre passeggiate nonché nel nostro giardino. Facilmente poi potremmo trovarle nella ciotola del nostro cane, sembrerebbe proprio che il suo cibo le attiri.

Date queste premesse, non sarà improbabile che il nostro cane possa ingerirle, andiamo a vedere dunque quali conseguenze comporterebbe.

Se il cane mangia le lumache con o senza guscio che si aggirano nella sua ciotola potrebbe succedere questo

Diversi sono gli animali velenosi per il cane, che non dovrebbe ingerire, e tra questi rientrerebbero anche le lumache. In realtà non sarebbero velenose di per sé, bensì perché potrebbero veicolare un parassita davvero dannoso. Si tratta di una parassita chiamato Angiostrongylus vasorum, con il quale il nostro cane potrebbe venire a contatto mangiando proprio lumache e chiocciole. In realtà, potrebbe succedere anche ingerendo uccelli o rane.

Le larve giungerebbero nel lato destro del cuore e nell’arteria polmonare. Lì produrrebbero uova e le larve fuoriuscite salirebbero dall’albero bronchiale e sarebbero deglutite. Da lì finirebbero nelle feci del cane. Questi parassiti, però, potrebbero giungere anche negli occhi, nel cervello, nella vescica e nel rene.

I sintomi della presenza dell’Angiostrongylus vasorum potrebbero essere vari. Prima di tutto, caratteristici sarebbero malesseri associati alla polmonite indotta dai parassiti, quali tosse e affanno. Si potrebbero verificare, però, anche problemi emorragici, a livello gastrointestinale e neurologico.

Nel caso l’infestazione dovesse essere cronica, potrebbero subentrare altre manifestazioni come depressione, anemia e perdita di peso. L’angiostrongilosi, la malattia provocata dal parassita, potrebbe rivelarsi in taluni casi anche mortale. Dunque, se troviamo lumache in giro, sarà meglio dissuadere il nostro cane dal mangiarle ed educarlo al fine di evitare che lo faccia.

Nel caso dovesse ingerirle però, o se dovessimo avere il dubbio, sarà bene portarlo dal veterinario per una diagnosi e per la prescrizione di un trattamento mirato. Infatti, non dobbiamo mai compiere operazioni fai da te come alcune che verrebbero spontanee in caso di ingerimento di veleno.

