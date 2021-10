Solo parlarne scatena il disgusto di tutti i padroni. Purtroppo, la coprofagia è un comportamento molto diffuso nei cani. Anche i più educati e amanti della casa possono avere questo problema. Si tratta dell’abitudine di mangiare le feci proprie, umane o di altri animali.

Ogni padrone sa bene che tutto l’amore per il suo amico non basta ad accettare questo vizio. E molte volte ogni rimprovero, rincorsa e arrabbiatura sembra tempo perso.

Ma se il cane mangia le feci ecco secondo gli esperti come fermare questo strano comportamento. La prima cosa da fare è capire da cosa deriva questa abitudine. La seconda cosa da fare è non cercare di fare niente. Basta una sola sgridata per alimentare la passione del cane per la cacca. Potremmo essere interessati anche all’articolo Educhiamo il nostro cane a non tirare e a camminare accanto a noi facendo invidia a tutti gli altri padroni.

Perché lo fanno?

Le cause della coprofagia del cane possono essere diverse. Molte sono strettamente connesse alle motivazioni di specie cui il cane appartiene. Infatti, il cane ha spesso delle ragioni fisiologiche che lo spingono a mangiare la cacca. Se preferisce quella di ruminanti erbivori, vorrà dire che ha necessità delle fibre contenute all’interno.

Se invece ama quelle del suo amico gatto è perché l’odore è particolarmente attraente, essendo composte principalmente da carne digerita. Poi c’è l’imitazione. La mamma cagna mangia le feci del cucciolo per tenerlo pulito. I cuccioli osservano e copiano. Per finire, se il cane sente una particolare carenza o un odore che lo attira.

Le cause patologiche, invece, possono derivare da stati di noia, ansia, stress. L’abitudine a mangiare oggetti “proibiti” nel cane è chiamata picacismo. Può essere anch’esso una causa della coprofagia. Come si diceva anche la carenza vitaminica e problemi metabolici possono essere alla base di questo comportamento.

Se il cane mangia le feci ecco secondo gli esperti come fermare questo strano comportamento

Abbiamo visto che punire il cane sortisce l’effetto contrario a quanto vorremmo. Se gli leviamo dalla bocca l’oggetto del desiderio, il cane non farà altro che scappare via. Infatti, penserà che vogliamo rubargli il suo prelibato cibo.

Quindi, quando ci accorgiamo che il cane sta per addentare delle feci dobbiamo distrarlo. Un gioco o dell’altro cibo prelibato, qualsiasi cosa è valida affinché il cane distolga l’attenzione. Se il cane ha l’abitudine di mangiare i suoi o quelli del gatto dobbiamo cercare di eliminarli immediatamente. Lasciarli non fa altro che alimentare la sua passione.

Il consiglio è di rivolgersi a un comportamentista che possa andare all’origine del problema. Oppure, ci si rivolge a un educatore che ci insegna dei trucchi per distogliere l’attenzione del nostro amico dalla cacca. Per esempio si può inventare un suono al quale corrisponde un bocconcino e richiamare il cane quando sta per mangiare la cacca.