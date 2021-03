Siamo arrivati in primavera. Per chi ha uno o più cani, questa stagione, è sinonimo di lunghe passeggiate al parco, nei boschi o in città. Il sole, il clima e anche il nostro umore sono tutti concordi: dobbiamo mettergli il guinzaglio e dedicargli parte del nostro tempo.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e, in questo articolo, parliamo del perché il nostro cane si blocchi costantemente davanti ad alcuni fiori o piante. Portare il cane a spasso, a fare una passeggiata è proprio un modo per dirgli e dimostrargli che gli vogliamo bene.

Un gesto che vale di più di mille coccole e attenzioni. Tuttavia, come fa lui (o lei) a inviarci dei segnali di affetto? Quali sono? E, soprattutto, come facciamo a capire se il nostro cane ci vuole bene? Ci sono davvero tanti modi per scoprirlo, ma questo è forse il più intenso. Infatti, se il cane fa questa cosa è il segnale per dirci che ci vuole davvero bene

La tana

Per capire le sue intenzioni, e il suo modo di dimostrarci affetto, non dobbiamo mai dimenticare che il cane che abbiamo in casa è il frutto di un lungo processo. Stiamo parlando dell’addomesticamento, il cane inizialmente non esisteva. I nostri antenati hanno cominciato ad addomesticare i lupi e, dopo secoli e millenni di incroci controllati, sono nati i cani che conosciamo oggi.

In soldoni, il cane, però, non ha perso tutti i suoi impulsi da animale selvatico. E gli animali selvatici dormono sempre in branco. Si sentono sicuri, protetti dalla loro comunità.

Quando, la sera, ci mettiamo a guardare un film o un programma televisivo, dobbiamo capire cosa fa il cane.

Se viene ad allungarsi vicino a noi è già un ottimo segnale, se però fa la “tana” sotto di noi abbiamo fatto bingo. Per fare la tana intendiamo quando si distende proprio sotto le nostre gambe. In questo modo, infatti, ricerca istintivamente la protezione del suo branco.

Il legame che ha creato con noi supera l’affetto, si tratta proprio di appartenenza al medesimo “branco”. Ed è proprio un grandissimo segnale. Ecco perché se il cane fa questa cosa è il segnale per dirci che ci vuole davvero bene.