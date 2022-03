Il cane non può parlare, quindi il padrone deve stare attento al più piccolo segnale dell’animale, per capirne desideri ed eventuali problemi. Nelle prossime settimane di inizio primavera potrebbe accadere che il cane sia svogliato, mostri una stanchezza inusuale. L’inappetenza o il rifiuto del cibo potrebbero essere altri comportamenti che il cane manifesta in questo periodo. Questi potrebbero essere i sintomi di una particolare sindrome. Scopriamo di cosa si tratta.

Spesso è più facile capire i desideri di un cane che i suoi problemi. La mancanza della parola impedisce all’amico dell’uomo di esprimere chiaramente esigenze o desideri. Lo può fare abbaiando, oppure adottando dei comportamenti che inducano il padrone a capire cosa vuole il cane. Ma il padrone può avere difficoltà a capire quando l’animale ha un problema di salute. Un comportamento insolitamente remissivo del cane, come la mancanza di voglia di giocare oppure di mangiare, può essere un indizio che qualcosa non funziona.

Purtroppo ci sono delle malattie che non sono facili da scoprire. Per esempio non è facile capire se il fidato compagno ha il colesterolo alto. Tuttavia ci sono dei chiari segnali che dovrebbero mettere in allarme il padrone. Tra questi c’è anche l’inappetenza.

Se il cane è stanco ed ha poco appetito o non mangia da qualche giorno potrebbe soffrire di questa sindrome

La mancanza di voglia di mangiare è un sintomo chiaro che il cane ha qualche disturbo. Purtroppo il poco appetito non indica un unico problema di salute. Quindi per avere le idee più chiare, il padrone deve cogliere altri segnali. Per esempio in questa stagione di inizio primavera, la mancanza di voglia di mangiare potrebbe essere abbinata a stanchezza e sonno prolungato. In questo caso il cane potrebbe soffrire della sindrome della primavera.

Le giornate più lunghe e la temperatura che si alza potrebbero portare il cane ad essere svogliato, a mostrare segnali di stanchezza e a mangiare poco. L’arrivo della bella stagione può indurre questi disturbi, ma non sono preoccupanti. In genere scompaiono in pochi giorni. Le temperature più alte e le giornate più lunghe, l’entrata nella stagione della riproduzione, potrebbero causare all’organismo i disturbi sopra indicati.

Se il cane è stanco e non mangia e questi segnali non scompaiono dopo 4-5 giorni dalla loro comparsa, potrebbe avere qualche altro problema. In particolare il perdurare dell’inappetenza potrebbe essere il segnale di un’altra disfunzione. Anche l’età del cane gioca un ruolo importante. Un animale in età avanzata con problemi di inappetenza prolungata nel tempo potrebbe nascondere alcuni precisi problemi di salute. Cosa dovrebbe fare il padrone in questo caso? Per capire se è solo un problema di cibo, il padrone potrebbe provare a cambiare il tipo di alimentazione. Alimenti ad alta appetibilità potrebbero fare tornare l’appetito al cane. Ma se la voglia di mangiare non torna, allora il padrone dovrebbe portare l’animale dal veterinario di fiducia.

