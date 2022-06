Se il cane è spaventato dal vento e dai temporali estivi usiamo questo sistema semplicissimo per calmarlo che funziona sempre

Molti dei nostri amici a quattro zampe, soprattutto i cani, hanno paura dei rumori forti, del vento e dei tuoni. I temporali estivi possono spaventarli particolarmente, soprattutto quando arrivano all’improvviso. Se chiudere tutte le finestre per attutire i rumori non basta e il nostro cane continua ad essere spaventato e intimidito, come possiamo fare per farlo sentire più a suo agio? A volte i cani sono talmente impauriti da tremare, uggiolare o addirittura vomitare. Spesso basta un semplice trucchetto per aiutarlo a tranquillizzarsi. Vediamo quale.

Prima osserviamo dove il cane va a rifugiarsi

Quando il nostro cane è nervoso e spaventato, non cerchiamo di obbligarlo a fare qualcosa o a stare in un determinato posto. Lasciamo invece che vada a rifugiarsi nel luogo che lo fa sentire più tranquillo. Magari cercherà di infilarsi sotto il letto, o in un angolino, o addirittura nella doccia o in uno sgabuzzino. Altri cani invece quando sono agitati ci seguono ossessivamente e non si allontanano mai più di un metro da noi. Lasciamo che il cane stia dove preferisce, e adeguiamoci noi alle sue necessità. Una volta preso nota di quale sia il luogo in cui va a rifugiarsi quando ha paura, possiamo usare un semplice metodo per farlo sentire più a suo agio.

Se il cane è spaventato dal vento e dai temporali estivi usiamo questo sistema semplicissimo per calmarlo che funziona con quasi tutti i cani

I cani hanno ereditato dai loro antenati lupi la propensione a rifugiarsi in tane o luoghi chiusi e protetti durante il maltempo. Se a casa il nostro cane ha soltanto una cuccia aperta, come un cuscino o una brandina, potrebbe non trovarsi a proprio agio. È per questo che gli dobbiamo fornire un comodo rifugio chiuso, buio e protetto.

Usiamo una scatola di cartone se non abbiamo una cuccia apposita

Se il cane è spaventato dal vento e dai temporali dobbiamo fornirgli un luogo protetto, meglio se angusto e buio. Nel caso in cui abbiamo una cuccia chiusa, posizioniamola nel punto dove lui va a rifugiarsi più spesso. Se non abbiamo una cuccia apposita, possiamo utilizzare una scatola di cartone con dentro una coperta o un cuscino. Ritagliamo un’entrata grande abbastanza per farlo passare, e quando il cane è entrato nella scatola, copriamo l’entrata con un asciugamano. Se l’interno sarà buio, il cane si sentirà più protetto.

