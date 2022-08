Gli animali domestici sono alquanto curiosi e spesso rivelano comportamenti stranissimi. Chi ha un cane che gironzola per casa potrebbe aver notato che saltuariamente compie azioni per noi incomprensibili. A volte sono semplicemente espressione di affetto nei nostri confronti. In altri casi servono a conoscere meglio il Mondo intorno a sé.

Quante volte abbiamo visto Fido mordicchiare le nostre mani e i piedi? E il motivo sarebbe a dir poco incredibile. Altrettanto degna di studio potrebbe essere la ragione per cui ci sta appiccicato come una calamita ogni volta che ci spostiamo. Eppure, anche in questa situazione, alla base ci sarebbe una spiegazione semplicissima che ignoriamo.

In cucina, nel salotto e durante i bisogni

La sensazione di avere il proprio animale alle calcagna a ogni passo che si fa è davvero singolare. Ma siamo certi che in molti l’avranno sperimentata e la domanda sul perché sorge spontanea. Che vogliamo rilassarci sul divano o prendere qualcosa dal frigo, la storia non cambia. Ci ritroviamo con Fido perennemente alle spalle, che ci segue come un’ombra.

Per non parlare di quando cerchiamo un minimo di privacy in bagno, e lo vediamo spingere la porta col suo musetto per avvicinarsi il più possibile a noi. Alcuni supporrebbero che dietro questi atteggiamenti vi sarebbero problemi di natura comportamentale. Ma, in altri casi, sarebbe banalmente un modo per riconoscere la nostra importanza.

Se il cane ci segue ovunque, anche in bagno, è per questa ragione

In natura il cane è un animale che vive in compagnia. Per questo motivo è normale che cerchi qualcuno a cui stare accanto. Pensiamo poi che siamo proprio noi che badiamo a lui e lo manteniamo in salute. Dargli il cibo, concedergli una passeggiata ogni tanto e premiarlo con un biscottino sono atti con cui ottenere la sua fiducia.

Dunque, Fido sa bene quanto siamo importanti e per questo non vorrebbe separarsi da noi in nessun momento. Detto questo, non bisogna escludere la possibilità che si tratti di pura curiosità, per capire se lo si coinvolgerà in qualcosa di interessante.

Come farlo smettere

Se il cane ci segue ovunque, può alla lunga risultare snervante. Agire sin da subito per porre rimedio alla questione è importante per non dover sopportare continuamente il suo modo di fare. Non rinunciamo a portarlo fuori per farlo muovere e, se possiamo, facciamolo giocare per permettergli di sfogarsi.

Dentro casa, invece, potremmo pensare di vietargli l’ingresso ad alcune stanze finché non si abituerà a starne fuori. Potrebbe rivelarsi utile anche ignorare le sue richieste di attenzioni, concedendogliele poi quando si distrae.

Lettura consigliata

Qualche astuzia per tenere il cane al fresco di notte quando fa caldo