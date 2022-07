Vivere a stretto contatto con un cane è un’esperienza che cambia la vita. I nostri amici pelosi sono estremamente intelligenti e ci regalano affetto, fedeltà ed emozioni difficili da descrivere. E ogni tanto anche comportamenti che non sappiamo decifrare. Oppure che tendiamo a interpretare nel modo sbagliato. Uno dei grandi classici è il leccare il viso. Molti lo scambiano per un bacio o per un semplice segnale d’affetto. In realtà non è sempre così e spesso se il cane ci lecca la faccia ha ben altre motivazioni. Scopriamo quali e prepariamoci perché alcune ci lasceranno davvero di sasso.

Il cane potrebbe essere preoccupato per noi

Il cane è uno dei pochi esseri viventi in grado di provare un affetto incondizionato. Basti pensare a comportamenti come occupare il posto del padrone che spesso scambiamo per dominio ma che in realtà potrebbero significare tutt’altro. Fido tiene a noi. E spesso ce lo dimostra leccandoci la faccia. Il motivo è che i ferormoni che rilasciamo svelano lo stato del nostro umore. Se siamo tristi o abbattuti il cane lo percepirà quasi sempre. In alcuni casi proprio attraverso la lingua.

Perché il cane ci lecca quando stiamo male

Se siamo tra i fortunati possessori di cani ci sarà capitato di essere leccati con più frequenza quando ci facciamo male o abbiamo una ferita. È una delle più grandi dimostrazioni di amore che Fido potrebbe darci. In questo caso è l’istinto di cura e protezione a muovere le sue azioni. E come lui si lecca le ferite quando sta male proverà a fare così anche con noi.

Se il cane ci lecca la faccia non è solo per affetto e i motivi ci lasceranno di stucco

Ci sono altre due possibili motivazioni se il cane inizia a leccarci il viso. Ed entrambe non sono dirette dimostrazioni di affetto.

La prima è la ricerca delle informazioni. I cani sono animali molto curiosi e se siamo usciti senza di loro potrebbero leccarci per capire dove siamo stati. Soprattutto se abbiamo un odore insolito o che non conoscono.

Un cane che ci lecca potrebbe anche dimostrare che riconosce la nostra autorità e ci rispetta. I cani sono animali sociali abituati a vivere in branco. E di solito leccano il muso del leader del gruppo. Se il nostro lo fa anche con noi significa che abbiamo a fianco un compagno fedele che farà di tutto per renderci felici.

