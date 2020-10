Può capitare, per svariati motivi, che il bucato non sia profumato come si desidera. O addirittura che gli indumenti appena lavati emanino un odore poco piacevole. La buona notizia è che ci sono svariati metodi che si possono adottare per ovviare a questo problema. Se il bucato non è profumato si possono adottare questi trucchetti.

Per prima cosa, bisogna assolutamente evitare di lavare indumenti sporchi già puzzolenti insieme ad altri che invece sono solo sporchi. Per questi capi può essere necessario un pre-trattamento.

Si può provare, ad esempio, a cospargere i vestiti sporchi con qualche goccia di olio essenziale profumato. Basterà aggiungere le gocce d’olio ad un po’ d’acqua e utilizzare uno spray per assicurarsi di raggiungere tutti i vestiti.

Ovviamente se l’obiettivo è un bucato profumato bisognerà scegliere un detersivo profumato (della fragranza che più piace). Questa opzione ha però delle controindicazioni. Infatti i detersivi profumati lasciano più residui di quelli non profumati. Questo potrebbe favorire la formazione di muffe in lavatrice.

L’asciugatura

Se non si ha a disposizione un’asciugatrice, bisogna ricordare di fare asciugare i propri indumenti all’aria aperta. Se invece si dispone di un’asciugatrice, allora si possono adoperare altri trucchetti. Ad esempio si può preparare un panno di cotone profumato (sempre con l’olio essenziale) da inserire in asciugatrice.

Infine, prima di riporli nell’armadio, bisogna assicurarsi che i vestiti siano del tutto asciutti.

Ovviamente, bisogna anche assicurarsi che la lavatrice sia sottoposta ad un lavaggio a vuoto almeno ogni mese. E che si effettui la manutenzione per depurare il filtro.

Forse sarà scontato, ma bisogna ricordare di usare la giusta dose di detersivo e ammorbidente. Usarne troppo o comunque in eccesso, può sortire l’effetto opposto a quello desiderato e i nostri indumenti potrebbero non essere profumati come desideriamo.

