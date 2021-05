La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzato ed indispensabile della nostra casa.

Dato il suo continuo utilizzo, lavaggio dopo lavaggio capita spesso che venga ritirato il bucato dalla lavatrice con colori opachi, spenti e che presentano macchie bianche sui tessuti. Oltre che ad un suo possibile malfunzionamento e deterioramento.

Le cause possono essere dovute ad eccessivi residui di detersivi, depositi di sporco nascosti nel filtro e nella guarnizione della lavatrice, intasamenti delle tubature o a residui di calcare.

Se il bucato appena uscito dalla lavatrice è macchiato opaco e duro, la causa è sicuramente questa!

Generalmente è proprio il calcare il nemico numero uno della lavatrice, responsabile del deterioramento e del cattivo funzionamento.

Il calcare è un deposito naturale dell’acqua e quindi tenderà a riformarsi.

Proprio attraverso l’acqua dura che si creano i maggiori danni non solo al bucato ma anche a tutte le tubature delle abitazioni e agli elettrodomestici. Con il tempo i depositi di calcare formeranno delle incrostazioni bianche e dure che rovinano i tessuti rendendoli duri, opachi e ruvidi.

Il calcare può danneggiare la resistenza elettrica, diminuiscono le prestazioni e aumentano il consumo di energia.

Esistono vari modi per eliminare il calcare, dai disincrostanti chimici, a quelli naturali ai magneti agli addolcitori di acqua.

Un buon rimedio naturale contro il calcare è sicuramente l’aceto. Versato nella vaschetta del detersivo a cestello vuoto e con un ciclo a 60 gradi, riesce a ridurre notevolmente le incrostazioni.

Così come il bicarbonato che aggiunto ad ogni lavaggio contribuisce in modo efficace alla sua eliminazione.

Una volta ogni 2/3 mesi si può effettuare un lavaggio versando nel cestello vuoto 1kg di sale grosso impostando un ciclo ad alte temperature per farlo sciogliere.

Ottimo risulta essere anche il dispositivo magnetico che collegato direttamente al rubinetto, che eroga l’acqua di carico della lavatrice, trasforma il calcare in aragonite, una polvere sottile che scorre via con l’acqua senza lasciare depositi. Una soluzione da prendere in considerazione in quanto il costo è davvero accessibile.

Si può anche ricorre all’installazione di addolcitori di acqua domestici che sono perfetti per la risoluzione di questo problema ma dai costi sicuramente più elevati.

Liberi da incrostazioni gli elettrodomestici dureranno più a lungo, si ridurrà il consumo di energia, e l’utilizzo di detersivi e ammorbidenti, riuscendo così ad ottenere risultati migliori proprio nel lavaggio.

