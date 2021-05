Quando si tratta di fare i lavori di casa non bisogna mai pensare di sapere tutto. Infatti, le cose da considerare sono tante, e può darsi che ogni tanto anche con la nostra esperienza sbagliamo e danneggiamo qualcosa.

Può darsi ad esempio che non usiamo i detersivi giusti su ogni superficie, e quindi lasciamo aloni sul legno o sull’acciaio. Oppure non riusciamo a far andare via il bruciato dalle pentole. Se c’è bisogno di aiuto sotto questo aspetto, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente proposto un articolo che parla proprio di pentole bruciate.

E poi abbiamo la lavatrice. In teoria, essa dovrebbe restituirci sempre dei capi perfettamente puliti, ma a volte qualcosa va storto. Vediamo quindi quali sono gli sbagli che facciamo più frequentemente e che inficiano i nostri risultati. Se i vestiti non escono puliti e profumati dalla lavatrice è a causa di questi errori che commettiamo spesso.

Chi lava la lavatrice?

Il primo sbaglio, forse il più comune di tutti, è quello di non pulire a sufficienza la lavatrice stessa. Alcuni potrebbero obiettare che non è il caso di farlo, perché l’acqua ed il sapone durante il lavaggio dei vestiti la puliscono già. Questo non è del tutto vero, perché l’umidità in essa contenuta può portare alla formazione di muffe che rilasciano cattivi odori.

Per evitare questo problema, è consigliabile pulirla regolarmente, utilizzando acqua e bicarbonato. Sarebbe però meglio utilizzare prodotti appositi per la pulizia della lavatrice, che possiedono i componenti giusti per eliminare muffe e calcare.

Facciamo le cose con cura

A proposito di prodotti per la pulizia, stiamo attenti ai detersivi per i vestiti. Quando li acquistiamo, non è solo una questione di scegliere il profumo giusto. Bisogna che siano anche di qualità se vogliamo che riescano a rimuovere sporcizia e odori, quindi assicuriamoci sempre di acquistare le marche giuste.

Infine, ricordiamo sempre la regola fondamentale: leggiamo le etichette sui vestiti prima di iniziare un lavaggio, o gli effetti potrebbero essere nefasti.

Se i vestiti non escono puliti e profumati dalla lavatrice è a causa di questi errori che commettiamo spesso, ma ora sappiamo come evitarli.