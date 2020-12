Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ma quanto sono belli i tappeti di casa. Veri e propri oggetti di arredo, in grado con i loro colori e i loro tessuti di garantire alle nostre case quel tocco di classe in più. E, fin qui, il lato positivo. Quello negativo, purtroppo, lo constatiamo quotidianamente con deposito di polvere, acari e qualsiasi tipo di sporcizia. Ancora di più se poi in casa abbiamo amici quadrupedi, spesso i nostri tappeti tendono anche a non avere profumi delicati. Se i tappeti di casa puzzano ecco i due ingredienti naturali non inquinanti che fanno al caso nostro e riempiranno la casa di profumo.

Aceto di mele ed eucalipto

Prodotti chimici, anche dalle profumazioni esotiche e accattivanti, ne troveremo sicuramente a decine. Ma, se vogliamo scegliere qualcosa di naturale, “green”, economico e, allo stesso modo, efficiente, ecco allora queste due sostanze naturali. Basterà semplicemente unirle, utilizzando un flacone col nebulizzatore e passarle sui nostri tappeti. Nel caso in cui utilizzassimo l’olio concentrato di eucalipto, ricordiamo che ne basterà solo qualche goccia.

La farina di mais

Tralasciando il sistema sempre valido del bicarbonato da solo, che però tutti conosciamo, ecco, invece un trucco che arriva direttamente dal Nord America, dove moquette e tappeti sono di casa. Perdonateci il gioco di parole. Se i tappeti di casa puzzano ecco i due ingredienti naturali non inquinanti che fanno al caso nostro, così come la farina di mais. È un vecchio trucco delle nonne americane, per eliminare le macchie e lo sporco che si deposita su tappeti e moquette.

È valido da solo, ma unito al bicarbonato, sarà in grado di eliminare anche le macchie più insistenti. Depositiamoli sulla superficie incriminata, lasciamoli agire per qualche minuto e, rimuoviamoli anche con una semplice spugnetta. Consigliamo poi di utilizzare l’aspirapolvere, eliminare qualsiasi residuo.

Un altro uso incredibile di un prodotto naturale per la casa è la fecola di patate, il top per la pulizia delle piastrelle. Così, come suggeriamo nell’articolo di approfondimento sottostante.

