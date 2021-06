Una bellissima e vivace pianta annuale, caratterizzata da un grande fiore giallo e originaria del continente americano.

Il girasole non passa inosservato. Per i suoi colori allegri, per la grandezza della sua infiorescenze e delle sue foglie.

Il nome scientifico è Helianthus, deriva da due parole greche, “helios” che vuol dire sole e “anthos” che vuol dire fiore.

Infatti la caratteristica particolare di questa pianta è quella di spostare la sua infiorescenza verso i raggi del sole. Un movimento che dura tutto il giorno, fino al tramonto.

Se i nostri girasoli non fioriscono o non si aprono probabilmente commettiamo questi errori

Il girasole è una pianta estiva, che ama come abbiamo visto, la luce diretta del sole. Un fiore forte, che non necessita di particolari cure e attenzioni.

La semina del girasole, avviene nel periodo primaverile. Ma può capitare, che i nostri fiori non si sviluppino e non fioriscano.

Ma per quali ragioni?

La causa principale è la mancanza di luce. Il girasole necessita di 6/8 ore di luce diretta al giorno.

Se abbiamo posizionato la nostra pianta, in un luogo buio o poco esposto ai raggi solari, il bocciolo si svilupperà in ritardo o potrebbe non formarsi.

La mancata fioritura può dipendere anche dal terreno.

Il girasole non richiede particolari cure, ma ha bisogno di un terreno ben drenato e ben concimato. In un terreno povero e poco fertile, i girasoli, avranno difficoltà a crescere e svilupparsi al meglio.

Ecco perché se i nostri girasoli non fioriscono o non si aprono probabilmente commettiamo questi errori.

Attenzione ai parassiti che danneggiano i nostri fiori

I girasoli sono molto forti e resistenti, necessitano, però, di essere ripuliti dalle piante infestanti. Inoltre, le piante più alte, hanno bisogno di un supporto per evitare che si possano piegare, dato il peso consistente del fiore.

Facciamo, anche attenzione alle malattie e in particolare alla muffa bianca che danneggia la pianta dalle radici, al fiore.

Approfondimento

