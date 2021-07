La rubrica di ProiezionidiBorsa sui nostri amati amici a quattro zampe continua ad informare i Lettori circa tutto ciò che c’è da sapere per prendercene cura. Ma anche dopo aver letto questo articolo, consigliamo sempre di rivolgere le domande al proprio veterinario di fiducia.

Sarà capitato a tutti di vedere il proprio gatto o cane vomitare. Effettivamente il rigetto può essere sintomo di diversi disturbi a livello gastrointestinale. Dipende pure dallo “stato” del vomito. Se, per esempio, si scorge la presenza di sangue così come nelle feci consigliamo di chiamare subito il veterinario.

Se, invece, il nostro amico ha vomitato l’intero cibo allora può essere legato alla cattiva digestione di quel determinato alimento. In questo articolo ci occuperemo del motivo per il quale il nostro cane o gatto si induce il vomito, che non sempre deve destare la nostra preoccupazione.

Se i nostri animali domestici vomitano potrebbe essere questo il motivo che stupirà

Sarà capitato di notare che il vomito dei nostri amici a quattro zampe presenti un colorito tendente al giallo pallido e che sia schiumoso. Ma la cosa che non deve destare preoccupazione è la presenza di foglie o steli delle piante.

Se i nostri animali domestici vomitano potrebbe essere questo il motivo che stupirà: inducono essi stessi il vomito. Paradossalmente se i nostri animali stanno male a livello intestinale, per una cattiva digestione ma anche dopo un intervento, mangiano le piante per stare meglio.

Immaginiamo di aver portato il nostro animale domestico dal veterinario per un intervento e che giustamente gli sia stata iniettata l’anestesia. Dopo aver ripreso coscienza il nostro amico sarà stordito e confuso. Per superare l’anestesia e il malessere che potrebbe provocare ingerisce le piante per rigettare tutto e stare meglio.

Per cui non è un problema di cui allarmarsi ma una chiamata al veterinario non guasta mai, specialmente per stare più tranquilli e per avere tutte le informazioni necessarie.

