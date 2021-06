Proprio come i loro padroni anche i nostri amici a quattro zampe soffrono di stitichezza, un problema che può essere lieve e passeggero o nascondere altre patologie.

Come ci si accorge che il nostro animale da compagnia soffre di stitichezza? Soprattutto dai segnali che ci dà! Se guaisce al momento della defecazione, se le feci hanno una consistenza dura e soprattutto se vediamo che non produce “risultati”.

Le cause del problema

La stipsi di cani e gatti può essere dovuta ad un’alimentazione povera di fibre o a carenza di acqua.

Molto spesso, inoltre, la stipsi è legata all’abitudine di leccarsi di frequente e quindi di ingoiare grandi quantità di pelo. Questo è nocivo perché i peli creano problemi a carico del colon.

Per prima cosa occorre non reprimere la necessità “del bisognino” da parte del nostro fedele amico soprattutto per i cani che necessitano di uscire.

Quindi è consigliabile assecondare le chiamate di fido quando ci chiede di portarlo fuori. Ed è inoltre un’ottima abitudine anche per i padroni fare una buona passeggiata quotidiana.

Ma vediamo dal punto di vista della dieta come possiamo aiutare i nostri cani e gatti.

Se i nostri animali domestici soffrono di stitichezza questo alimento può aiutarli

Ci riferiamo all’olio di oliva che è un alimento naturale e ricco di vitamine ma sempre da utilizzare con moderazione.

È un alimento ricco vitamina E, omega 3 e grassi buoni. Oltre che per la stitichezza l’olio di oliva è utile per la funzionalità delle articolazioni e per avere un bel pelo folto e lucido.

Quanto olio va somministrato?

Judy Morgan, veterinaria e autrice di fama mondiale di saggi per il mondo pet, suggerisce un cucchiaino al giorno ogni 9 chili di peso. Non bisogna eccedere per non provocare un effetto lassativo.

Come somministrare l’olio al nostro amico a quattro zampe?

Chiaramente non puro né miscelato con l’acqua ma possiamo mischiarlo con il cibo. Ottimo se prepariamo noi stessi un pasto. Ma possiamo anche mischiarlo al cibo in scatola.

Se il nostro amico mangia solo crocchette e cibi duri sarebbe consigliabile per qualche giorno cambiare menù. Optare per un cibo in scatola sarà sicuramente una buona scelta.

Non dimentichiamo poi che l’olio può essere applicato anche direttamente sul pelo per renderlo più lucente e sano.

Qui troviamo tutti benefici dell’olio di oliva per i nostri cani.

Ecco perché se i nostri animali domestici soffrono di stitichezza, questo alimento può aiutarli e potrebbero addirittura giovarne in termini di capacità cognitive nella vecchiaia.

Per il suo contenuto di antiossidanti, l’olio di oliva apporta anche benefici a livello di capacità mnemoniche e cognitive.