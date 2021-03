I capelli particolarmente grassi sono spesso il risultato della genetica. Se il capello ha una tendenza a diventare immediatamente sporco e a non reggere alcuna piega, la causa è spesso la sua particolare struttura. Anche prodotti eccessivamente aggressivi per la cute e non adatti alle proprie esigenze influiscono negativamente sul fenomeno.

Stesso discorso in caso di abitudine a lavare i capelli con acqua troppo calda, oppure a toccarli spesso. Anche quando un determinato periodo è stressante i capelli diventano immediatamente più unti. Molto spesso, tuttavia, su tutto questo influisce anche l’alimentazione. Allora, se i capelli si sporcano subito o sono rovinati sarebbe meglio evitare questi alimenti.

Quali cibi evitare

Una dieta sana è sempre la base per il benessere di tutto il corpo, capelli compresi. Il riflesso di un intestino che funziona bene ed è in salute molto spesso è visibile proprio nella capigliatura.

Gli effetti di problemi nell’assimilazione e digestione dei cibi sono capelli secchi, sfibrati e grassi. In questo caso, meglio ridurre drasticamente in consumo di formaggi particolarmente grassi, insaccati e salumi e carni rosse, a meno che non siano molto magre.

È preferibile evitare una dieta ricca di sale e di quantità eccessive di zuccheri, specie se raffinati. Anche consumare caffè in modo eccessivo certamente nuoce alla salute della capigliatura.

Pochi attribuiscono il giusto peso all’alimentazione per incrementare la salute dei capelli. Questi ultimi necessitano del giusto nutrimento, per crescere sani e forti, proprio come accade con le piante.

Altri problemi legati all’alimentazione

Se i capelli si sporcano subito o sono rovinati sarebbe meglio evitare questi alimenti, ma c’è di più. Problemi comuni come la comparsa di capelli bianchi, forfora o doppie punte sono anch’essi il riflesso di una cattiva alimentazione.

Se il consumo di cibi di derivazione animale è eccessivo, i capelli appaiono sfibrati e aridi. Se la tendenza è quella di consumare tanto sale o grassi, c’è molta più probabilità di avere capelli grigi e dover ricorrere alle colorazioni artificiali.

La forfora, invece, rappresenta spesso una reazione naturale del corpo all’eliminazione di un numero eccessivo di proteine animali. L’alimentazione è fondamentale da ogni punto di vista, benessere dei capelli incluso.