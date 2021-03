Le pelli grasse miste spesso hanno degli eterni e temutissimi nemici: le pustole, i punti neri e i punti bianchi. Questi sono ritenuti imperfezioni, ma in altre culture, invece, sono un sintomo di un disagio interno al nostro organismo. Oggi spieghiamo questa interessante teoria secondo cui se i brufoli compaiono in queste zone del viso vogliono dirci qualcosa sul nostro stato di salute.

La medicina cinese

La medicina orientale, in particolare quella cinese, a differenza della nostra, ha un approccio olistico. Questo significa che tiene in considerazione tutte le sfaccettature di un soggetto, senza tralasciare anche la dimensione spirituale e psicologica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti il corpo, in questo caso, non è considerato un insieme di organi, ma un piccolo universo a sé stante autoregolato dalle sue leggi. Tutti pezzi che quindi risultano intimamente collegati tra di loro. Questo è anche il caso dei comedoni e dei foruncoli, eruzioni cutanee che in realtà stanno a significare uno scompiglio interno che deve essere preso sul serio.

Le corrispondenze

Se i brufoli compaiono in queste zone del viso vogliono dirci qualcosa sul nostro stato di salute. Ecco quali sono le corrispondenze che, secondo questa dottrina medica cinese, intercorrono tra le parti del viso e l’interno del nostro organismo.

La comparsa di pustole nelle tempie indica l’affaticamento della vescica;

la loro presenza sul mento, invece, denota possibili problematiche agli organi riproduttivi ed eventuali squilibri ormonali;

le aree sottostanti agli occhi mettono in risalto le problematiche correlate ai reni;

il naso, invece, corrisponde al pancreas;

la fronte all’area intestinale;

le guance sono correlate al sistema respiratorio.

Oggi abbiamo svelato un interessante dettaglio della medicina orientale. Se si è interessati a questi approfondimenti e in generale se si ama prendersi cura della propria pelle con un’adeguata skincare consigliamo di leggere il seguente articolo dal titolo: “Una maschera per il viso semplicissima da preparare per combattere la sensazione di unto della pelle grassa e mista“.