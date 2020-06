La creatività è un aspetto della persona che ha sempre interessato il mondo scientifico.

Secondo il parere degli scienziati, infatti, la creatività non si risolve in una semplice suddivisione degli emisferi cerebrali. Ma è un aspetto complesso in cui entrano in gioco numerosi processi cognitivi.

Lo psicologo Scott Barry Kaufman sostiene che le persone creative abbiano una mente caotica a causa della grande quantità di immaginazione che possiedono.

Ma essere creativi comporta non poche difficoltà a conoscersi e a capirsi. Quindi se hai una gran confusione in testa sei una persona creativa. Lo dice la scienza!

Una mente che non si ferma mai…

E’ inutile negare che una mente in costante super-lavoro aumenti il rischio di essere fortemente stressati.

Eppure la creatività è un dono anche va trattato con consapevolezza e buona volontà

Non è solo il caos mentale a qualificare una mente creativa. Ma molti altri aspetti.

Vediamo in quali ti riconosci..

Sognare ad occhi aperti..

Per le persone creative sognare ad occhi aperti non è una perdita di tempo,anzi.. può essere un vero e proprio investimento! E’ quando la testa gira le nuvole che nascono le idee migliori

Porsi costantemente domande

Secondo Kaufman è la curiosità intellettuale a guidare il creativo nell’esplorazione del mondo.

Avere tanti dubbi, è quindi sintomo di apertura mentale e promuove la creatività.

Le persone creative sono in una posizione di costante osservazione del mondo.

Dimenticarsi dello scorrere del tempo

Se mentre scrivi, balli o semplicemente ti esprimi il mondo intorno scompare e il traffico sotto casa diventa silenzio, stai vivendo la tua creatività.

Le persone creative riescono infatti a raggiungere livelli di concentrazione altissimi ed è impossibile distrarli

Amare la bellezza

Gli occhi delle persone creative ricercano la bellezza in ogni cosa. Anche una semplice opportunità possono trasformarla nell’occasione della vita!

Se riconosci in te queste qualità, prova a diventare un creativo consapevole.

E comincia ad investire sulla tua confusione mentale!