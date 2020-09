Il Governo ha da tempo lanciato una vera e propria crociata contro i contanti, considerati il principale mezzo per frodare il Fisco. L’evasione fiscale è infatti una piaga che indebolisce l’economia e grava sui contribuenti onesti. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti, secondo l’ultima NADEF l’evasione in Italia ammonta a circa 109 miliardi di euro l’anno. Oltre la metà dell’intero importo del Recovery Fund che l’Esecutivo attende per sistemare la nostra economia! I mezzi per contrastare le transazioni in contanti sono molteplici. In un recente approfondimento abbiamo trattato le pensanti sanzioni previste per chi movimenta denaro contante oltre le soglie consentite. In questo articolo invece vogliamo scoprire un incentivo all’uso dei pagamenti elettronici. Da oggi se hai un bancomat puoi incassare fino a 6.000 euro, scopri come ottenerli anche con altri strumenti di pagamento.

Il piano cashless

Il Presidente del Consiglio ha annunciato in queste ore un ulteriore progetto di contrasto all’uso dei contanti. Il piano cashless incentiverà gli italiani ad utilizzare strumenti di pagamento tracciati alternativi al contante. In questo modo l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sarà più efficace con vantaggi per tutti. Maggiori entrate fiscali determineranno migliori servizi offerti ai cittadini nonché la possibilità di ridurre il carico fiscale per i contribuenti. Il nuovo incentivo sostituirà il cosiddetto bonus Befana e integrerà quanto previsto dal Decreto Agosto. Il D.L. 104/2020 ha infatti introdotto un bonus semestrale fino 1.500 euro per chi paga con mezzi tracciati. Lo Stato rimborserà il 10% delle spese effettuate senza utilizzare contanti. Questi 3.000 euro annuali di cashback potranno raddoppiare grazie al super-cashback. Insomma, se hai un bancomat puoi incassare fino a 6.000 euro, scopri come ottenerli semplicemente evitando i contanti. Grazie alla somma di cashback e super-cashback.

Il Presidente Conte ha illustrato le ultime misure di contrasto all’evasione ponendo particolare enfasi agli incentivi per i consumatori. Il super cashback premierà i primi 100.000 cittadini per numero di pagamenti elettronici. Questo bonus di 3.000 euro, sommandosi al cashback, potrà determinare un guadagno di 6.000 euro per i cittadini. Insomma, un modo per contrastare i contanti ed incentivare i consumi allo stesso tempo. L’Esecutivo stanzierà anche 50 milioni di euro per una lotteria. Il Fisco estrarrà periodicamente alcuni scontrini che consentiranno ai fortunati possessori vincite in denaro. Le misure partiranno il prossimo primo dicembre e dureranno 12 mesi. Il Fisco pagherà tramite bonifico bancario le vincite ai cittadini che dovranno scaricare un’apposita applicazione mobile.