Se hai un attacco di fame, prova a realizzare una di queste tre ricette pronte in 5 minuti. Quando si ha un improvviso attacco di fame e non si ha voglia di consumare alimenti al volo, è possibile ricorrere ad alcuni ingredienti spesso presenti in casa per arrangiare qualche piatto semplice da preparare. E, inoltre, pronto in appena cinque minuti di tempo. In quest’articolo ti suggeriremo ben tre idee per delle ricette che consentono di preparare portate che, pur richiedendo poco e nullo tempo di preparazione, ti sazieranno o riusciranno quanto meno a fermare il senso di fame.

Se hai un attacco di fame, prova a realizzare una di queste tre ricette pronte in 5 minuti

Frittata con salumi e verdure

Le uova sono un alimento che in genere non manca mai all’interno di una casa. Per preparare una frittata, non serve che mettere insieme pochi ingredienti dopo avere fatto scaldare un tegame con un filo d’olio. Ad esempio, potresti provare a farne una al prosciutto cotto. Ti basterebbe rompere due uova in una ciotola capiente, aggiungere del parmigiano grattugiato, della noce moscata (facoltativa) e mezzo bicchiere di latte. Poi, mescolare per bene con un pizzico di sale e, volendo, di pepe. In seguito, tagliare le fette di prosciutto cotto in quadratini ed aggiungerle alla ciotola. In seguito, amalgamare con forza con un mestolo in legno e scaldare un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Infine, non resta che versare il contenuto della ciotola nella padella e far cuocere a fiamma bassa per circa 5 minuti, rigirando la frittata da ambedue le parti.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Noodle di zucchine

Una ricetta rapida da preparare è quella dei noodle di zucchine. Ossia, degli spaghetti di verdure. Per prepararli è però utile avere in casa attrezzi capaci di sminuzzare le verdure in maniera tale da trasformarle in veri e propri spaghetti. E a quel punto non resta che condirle con olio, sale ed accompagnarvi altre verdure, come dei pomodorini. Oppure, è possibile utilizzare il pesto alla genovese, se in casa. Bontà assicurata!

Pomodorini crudi ripieni

Per realizzare un rapido aperitivo, puoi svuotare dei pomodorini dalla loro polpa e riempirli con la polpa del tonno, della maionese o con del prosciutto e formaggio spalmabile. In cinque minuti, avrete degli stuzzichini da accompagnare ad un drink ed un modo per quietare in cinque minuti i crampi della fame in attesa della cena.