Chissà a quanti di voi capita regolarmente di avere sete prima di andare a letto. Un istinto naturale che può presentarsi sia poco prima di coricarsi, che anche, spesso, una volta a letto, col bisogno di alzarsi e andare a bere. Sei hai sempre sete prima di dormire, ecco la spiegazione scientifica, ripresa dai nostri esperti della redazione.

Quale motivo si nasconde nella sete

Il bisogno di bere prima di coricarsi potrebbe essere un messaggio fisiologico del nostro corpo, che, attraverso l’orologio biologico, vuole prevenire un’eventuale disidratazione notturna. Questa teoria, la più semplice, ma anche la più comune, sarebbe testimoniata dal desiderio della classica camomilla, della tisana e dell’infuso rilassante. La nostra mente quindi comanda allo stomaco di assumere liquidi sia per rilassarci che per idratarci.

I neuroni della sete

Una recente ricerca scientifica nella prestigiosa Università di Oxford ha ricondotto quindi la necessità di bere prima di andare a dormire all’impulso diretto dei neuroni della sete, che verrebbero sollecitati dal cervello a ottenere soddisfazione. Se hai sempre sete prima di dormire, ecco la spiegazione scientifica, data da medici e scienziati tra i più illustri e rinomati del settore.

Qualcosa non funziona

Dopo aver analizzato le classiche coincidenze e conseguenze del regime alimentare, gli studiosi sono arrivati quindi a queste conclusioni. Tra i tester umani utilizzati per gli esperimenti, la maggior parte ha comunque evidenziato che sarebbe il cervello a fare letteralmente scorta di acqua per la notte. La teoria quindi corretta e sempre valida che avere sete prima di coricarsi, sia il sintomo di aver mangiato troppo salato, non è più l’unica. Un’ulteriore prova del 9 di questo innovativa teoria viene dai bambini, che, in regime di alimentazione controllata, chiedono comunque i genitori un bicchiere d’acqua prima di dormire e la bottiglietta vicino al letto per tutta la notte.

