Se hai questo problema, prova con un po’ di balsamo. E no, non stiamo parlando della cura dei capelli.

Il balsamo ci aiuta a prenderci cura dei nostri capelli. A prescindere dal tipo di chioma che portate, questo prodotto ci salva in diverse situazioni. Il balsamo, infatti, rende i nostri capelli morbidi e lucenti. Ma forse non tutti sanno che può essere utilizzato in tante altre situazioni. Quindi, prova a prendere la tua boccetta e a prelevarla dalla doccia per qualche minuto. Il risultato potrebbe davvero lasciarti a bocca aperta. Quindi, se hai questo problema, prova con un po’ di balsamo. E no, non stiamo parlando della cura dei capelli.

Anello incastrato? Il balsamo potrebbe essere la soluzione

Spesso capita di provare un anello e non riuscire più a sfilarlo a causa delle dimensioni troppo piccole. Per non martoriare le nostre dita, prova a usare un po’ di balsamo. Spalmalo in prossimità dell’anello e tira in modo delicato. Il gioiello verrà via in men che non si dica!

Inoltre, il balsamo per capelli è ottimo per la cura delle scarpe. Se le vostre calzature diventano opache, infatti, provate a spalmare questo prodotto sulle zone interessate. Le macchie spariranno come per magia!

Se hai finito lo struccante, nessuna paura. Ecco la soluzione

Rimuovere il trucco è una scocciatura per molte donne. Ma il vero problema arriva quando ci si rende conto di aver finito lo struccante. Beh, nessun timore. La soluzione è proprio nel balsamo. Mettine qualche goccia su un batuffolo di cotone e passalo sul viso. Risciacqua con acqua tiepida, et voilà. La tua pelle sarà pulitissima!

In più, puoi usarlo anche per pulire i pennelli del trucco!

Lavare i capi a mano con il balsamo

Il balsamo è ideale anche per lavare capi d’abbigliamento delicati che non possono essere messi in lavatrice. Assicurati però di lavarli a temperatura ambiente! Inoltre, se dei vestiti si sono rimpiccioliti in lavatrice, metteteli in un recipiente con dell’acqua e un cucchiaio di balsamo. Assumeranno nuovamente la loro forma originaria! E, per non farci mancare nulla, saranno anche profumatissimi!

Porte che cigolano? Ecco il rimedio adatto

Le porte che cigolano sono un fastidio non indifferente. Soprattutto per chi di notte ha paura e sente rumori sospetti. Insomma, è sempre meglio cercare di risolvere questo problema il prima possibile. Sembra incredibile, ma anche in questo caso il balsamo è la risposta. Basterà applicarne un po’ sulle porte della tua casa e come per magia, quel suono fastidioso sparirà!

Insomma, se hai questo problema, usa un po’ di balsamo. E no, come hai visto, non stiamo parlando della cura dei capelli! Incredibile, vero?