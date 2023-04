Se hai questo gatto puoi essere ricco e felice: attenzione al curioso particolare

C’è un gatto in particolare che può essere grandissima fonte di soldi e di fortuna, secondo quando si dice in alcuni paesi del Mondo. Anche tu possiedi un gatto portafortuna e un gatto portatore di soldi? Scopriamo se hai questo gatto e se puoi essere ricco e felice.

Essere accompagnati nella vita quotidiana da un gatto è un’esperienza molto bella, emozionante e imprevedibile. Infatti, un felino ha un suo istinto e un suo carattere ben definito che può portare ad una serie di circostanze assurde, buffe e molto curiose.

Il gatto è stato venerato come una divinità nel corso della storia e alcuni elementi hanno reso alcune razze in particolare molto più ricercate e apprezzate. In alcuni paesi del Mondo si pensa ancora oggi che alcuni gatti siano portatori di benessere.

Se hai questo gatto puoi essere ricco e felice, secondo alcune credenze popolari. È un gatto in particolare ad avere questa fama ed è il gatto tartarugato. Dunque, devi fare attenzione al colore del pelo del tuo piccolo amico e capire se può renderti pieno di soldi e di fortuna.

Tutte le caratteristiche del suo pelo

Con l’espressione gatto tartarugato (o gatto squamino) si indica un esemplare che ha il pelo di tre o quattro colori, di solito bianco, nero, grigio, arancione. Il termine deriva dall’inglese “tortoiseshell” che significa “a guscio di tartaruga”.

Questa colorazione può apparire sia in gatti di razza che negli incroci. In America un felino a tre colori, cioè bianco, arancione e nero, è chiamato “gatto calico”. Questi gatti sono molto particolari perché non sono mai uguali e possono avere chiazze, macchie e striature di colore di tonalità e forme diverse.

Un gatto tartarugato, di solito, è una femmina. Molto raro che sia un maschio e se lo è si tratta di un esemplare anomalo che ha dei problemi di salute, nella maggior parte dei casi è sterile.

Se hai questo gatto puoi essere ricco e felice: alcune culture lo danno per certo

Ci sono diversi paesi nel Mondo ad essere sicuri della caratteristica assolutamente speciale di questi esemplari. In Scozia e in Irlanda, ad esempio, sono considerati portatori di estrema fortuna. Nella cultura celtica si crede che averlo in casa sia un bene per ambiente e persone.

In Giappone, invece, sono considerati una garanzia contro i naufragi da moltissimi secoli. In alcune parti del Mondo si crede che discendano direttamente dalle divinità. Ma è poi negli Stati Uniti che hanno assunto un ulteriore significato e vengono chiamati “gatti dei soldi”.

Insomma, secondo gli americani, chi possiede questo gatto attira a sé denaro nel corso della sua vita e non può non vivere in una condizione di assoluto benessere. Che cosa ne pensi? Riscontri effettivamente questa condizione se possiedi un gatto con il pelo tricolore?