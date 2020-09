Se hai questi problemi, non bere il bicarbonato di sodio. Abbiamo scritto più volte dei benefici, ma anche dei falsi miti, riguardanti il bicarbonato di sodio. Sicuramente può essere una sostanza utile in diversi ambiti, anche se talvolta le sue proprietà sono sopravvalutate. Ma in quali occasioni bere il bicarbonato di sodio può rivelarsi dannoso? Scopriamolo.

Come riportato dall’enciclopedia di Humanitas, non dovresti mai bere il bicarbonato di sodio se soffri di scompensi cardiaci, di insufficienza renale grave, di ipertensione o se stai assumendo regolarmente farmaci corticosteroidi. Tra questi ultimi rientra uno dei farmaci più noti ed utilizzati, il Bentelan. Quindi, se per una motivazione o per un’altra lo stai assumendo, non bere bicarbonato di sodio.

Assumere bicarbonato di sodio è sconsigliato anche a chi utilizza apparecchi ortodontici fissi o removibili. L’azione del bicarbonato può staccarli e lasciare macchie scure sui denti.

Se invece sei solito utilizzarlo per pulirli, ricorda che il bicarbonato non igienizza e non rimuove i batteri. Infatti, consente di sbiancare i denti e null’altro. Non è un valido sostituto al dentifricio, che deve essere utilizzato subito dopo.

Inoltre, devi sapere che quest’ultimo ha un lieve effetto abrasivo. Quindi, un suo eccessivo utilizzo può causare la corrosione dello smalto dentale. Una condizione che favorisce l’insorgere di carie, contro le quali questo componente offre una protezione.

Se segui una dieta alimentare caratterizzata dalla mancanza di sale, bere bicarbonato non è l’ideale. Se soffri di disturbi gastrici, ti consigliamo invece di bere una tisana allo zenzero o all’anice. In ogni caso prima di assumere acqua e bicarbonato come rimedio a lungo termine contro l’acidità di stomaco, dovresti consultare il tuo medico di base.

Quindi ora sai che, se hai questi problemi, non devi bere il bicarbonato di sodio. Se vuoi approfondire l’argomento, consulta quest’articolo nel quale ti spieghiamo perché non dovresti utilizzarlo come rimedio contro l’acne.