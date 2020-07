In questo articolo parleremo della RC Auto familiare. Questa tipologia di polizza, introdotta dal 16 Febbraio di quest’anno, aveva l’obbiettivo di abbassare i costi dell’assicurazione obbligatoria su auto e motoveicoli. Ma nelle ultime settimane gli assicurati hanno avuto delle brutte sorprese. Prima di scoprire se anche tu sei stato danneggiato, puoi leggere la nostra guida su come inoltrare un reclamo alla tua compagnia assicurativa. Vediamo quindi cos’è la polizza RC Auto familiare e, se hai questa polizza, attento ai prezzi in aumento.

RC Auto Familiare: in cosa consiste?

La speranza di molti era, grazie all’introduzione della polizza familiare, di poter risparmiare sui costi dell’assicurazione obbligatoria. Ma negli ultimi mesi i prezzi sono aumentati, soprattutto per moto e motorini. Vediamo insieme in cosa consiste esattamente questa polizza.

La RC auto familiare consente di applicare la classe di merito più favorevole di un componente della famiglia a tutti i veicoli di proprietà dello stesso nucleo familiare. Questo vale anche per veicoli di diversa tipologia. Bisogna però fare attenzione ai meccanismi della polizza. E’ vero che tutti i mezzi di un nucleo familiare beneficeranno della miglior classe di rischio, ma in caso di incidenti tutti i veicoli subiranno un peggioramento di classe. Con il rischio di pagare premi molto più cari.

Ecco chi è più colpito

Il lockdown ha obbligato molti italiani a ridurre le spese. Molti hanno rinunciato a moto e motorini per risparmiare sui costi. E le compagnie assicurative hanno aumentato i prezzi delle polizze per compensare la riduzione del fatturato. Basta fare un preventivo e confrontarlo con i costi dell’inizio di febbraio per rendersi conto degli aumenti. Il rincaro è stato dal 35% al 54% del totale, per effetto della polizza famiglia.

I ritocchi più pensanti riguardano le famiglie con uno o più motoveicoli, mentre chi possiede solamente automobili non è stato toccato dai rincari. Insomma, se hai un motoveicolo e se hai questa polizza, attento ai prezzi in aumento. I consumatori possono risparmiare confrontando i vari preventivi delle diverse compagnie assicurative. Ricorda che non è obbligatorio scegliere la RC familiare e che puoi decidere di mantenere le vecchie coperture senza alcuna penalità. A volte può essere conveniente anche assicurare i propri mezzi con diverse compagnie per sfruttare offerte e promozioni.