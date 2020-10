Quando il tempo scarseggia ma il desiderio di qualcosa di buono ci assale oppure quando siamo invitati ad una cena o vogliamo stupire i nostri di ospiti, preparare un dolce è sempre un’ottima soluzione per far felici amici e parenti. Con l’arrivo dell’autunno, i primi freddi, la partenza dell’anno scolastico e la frenetica routine quotidiana sistematicamente aumenta la voglia di “qualcosa di buono”. Inutile negarlo! Il cibo è uno dei piaceri della vita e quindi, senza esagerare, possiamo permetterci piccoli break di bontà. Se hai poco tempo ma tanta voglia di dolce, prova la torta al cioccolato e nocciole senza cottura

Ingredienti per sei persone

220 g di biscotti secchi;

220 g di cioccolato fondente;

200 ml di latte;

200 g di nocciole (consigliatissime le deliziose “Nocciole di Giffoni” IGP).

Preparazione

La torta al cioccolato e nocciole si prepara in pochi minuti e non necessita della cottura in forno. Questo aspetto non è da sottovalutare. Molto spesso, infatti, questa variante viene preferita da coloro che vogliono sperimentare la ricetta senza perderci troppo tempo. Tagliate a pezzetti il cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria per qualche minuto.

Con l’aiuto di un mixer sbriciolate i biscotti, facendo attenzione a non tritare troppo finemente. Prendete ora le nocciole e tagliatele in pezzi più piccoli ed aggiungetele ai biscotti. Infine, mescolando energicamente versate all’impasto il cioccolato fuso. Amalgamate bene. Aggiungete a filo il latte, mentre continuate a mescolare

Prendete uno stampo per dolci e versate il composto con l’aiuto di un cucchiaio. Lasciate riposare in frigo per circa 30 minuti. Una volta raffreddata a dovere, la vostra torta sarà pronta per essere servita e gustata. Tritate qualche nocciola o aggiungete qualche noce per decorare la superficie, oppure versate un filo di cioccolato fondente fuso sulla torta. Farà impazzire grandi e piccini.

