Se hai poco tempo e vuoi preparare un dessert, prova ad usare la ricetta della crema al mascarpone senza uova. Se sei intollerante alle uova, sarai sicuramente alla ricerca di qualche alternativa veloce per potere usare come base di un dolce o da mangiare al cucchiaio, magari assieme a della frutta. Preparare la crema al mascarpone con questa ricetta è molto semplice, dal momento in cui è adatta anche a chi non ha grande dimestichezza con gli utensili della cucina. Quindi, non ci resta che procedere.

Ingredienti

250 g di mascarpone;

125 g di panna liquida non zuccherata;

un bicchierino di rum (opzionale);

75 g di zucchero a velo;

frutta fresca o scagliette di cioccolato per guarnire (opzionale).

Procedimento

Versa il mascarpone a temperatura ambiente in una grande ciotola. Lavoralo, in un primo momento, con una frusta a mano. Aggiungi, se vuoi, il rum e poi deponi la frusta a mano in favore di quella elettrica. Utilizzala per rendere il composto il più cremoso possibile. In seguito, pulisci le fruste ed usale per montare la panna ad alta velocità. Mentre lo fai, dopo qualche minuto comincia a versare dello zucchero a velo al suo interno, in maniera tale da renderla dolce e lucida. Smetti solo quando lo zucchero si è completamente incorporato alla panna. A quel punto, stempera il mascarpone con un cucchiaio di panna già montata, girando con energia. Poi aggiungi al suo interno il resto della panna, un po’ alla volta, girando delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto, così da evitare di smontarla.

Quando panna e mascarpone saranno perfettamente incorporati a loro volta, potrai guarnire la crema con delle scaglie di cioccolato o della frutta fresca. Sempre che tu non abbia intenzione di utilizzarla come ingrediente di un dessert più complesso.