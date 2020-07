Avere più di un conto corrente è una pratica oramai diffusa per molti risparmiatori. Alle volte si ha un conto corrente personale e un conto corrente cointestato magari con la moglie o con i genitori. Oppure altri conti personali. La facilità con cui si aprono i conti bancari ha oramai reso molto diffusa questa pratica. Ma se hai più conti correnti attento a questo problema con le tasse.

Aprire un conto corrente oggi in Italia è semplicissimo. Lo si può fare da uno sportello bancario, e con le nuove banche digitali, può essere fatto anche on-line in pochi minuti. Ma la semplicità di aprire un conto bancario non significa che questo sia gratuito, a costo zero.

Le spese che ricadono su di un conto corrente sono di due tipi. Ci sono costi relativi alla gestione del conto corrente. Sono le commissioni che la banca applica per l’utilizzo del conto. Come costi di bonifico, di tenuta conto, costi di prelievo bancomat, ecc. Ci sono banche che azzerano tutti questi costi e che a determinate condizioni permettono di avere un conto corrente praticamente gratis.

Poi ci sono i costi legati alla fiscalità, ovvero alle tasse che lo Stato applica sul conto corrente. In particolare una è abbastanza rilevante ed è quella del bollo. Ogni anno la banca preleva per conto dello Stato 34,2 euro da ogni conto corrente. Quindi se voi avete tre conti correnti ogni anno di tasse pagate qualcosa come più di 100 euro.

Come evitare di pagarci le tasse

Tuttavia è possibile evitare il prelevamento dei 34,2 euro. Ci sono due modi. Il primo è avere un ISEE annuale inferiore a 7500 euro. Il secondo è avere una giacenza media annua sul conto inferiore a 5000 euro.

Tralasciamo la condizionalità dell’ISEE e concentriamoci sull’ultimo aspetto. Se avete più conti correnti su cui c’è una giacenza media annua superiore a 5000 euro, state pagando tasse che potreste evitare. Infatti potreste concentrare la liquidità solo su di un conto mantenendo sugli altri una giacenza media inferiore ai 5000 euro.

Se avete un unico conto con una giacenza media superiore ai 5mila euro, potrebbe essere conveniente aprire uno o più conti su cui versare i soldi eccedenti i 5000 euro. In modo da avere più conti con una giacenza media inferiore a 5mila euro. Ovviamente avendo l’accortezza di aprire un conto corrente che ha costo praticamente zero