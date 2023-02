Se hai notato che il tuo cane è ansioso ecco cosa puoi fare subito: ti divertirai anche tu!

Agire immediatamente per la salute del cane è fondamentale, anche se si tratta di un po’ di ansia. Vediamo come fare per risolvere la situazione e farlo stare meglio da subito con qualcosa che potrebbe divertire molto anche te.

Il cane è considerato il migliore animale domestico e le statistiche lo confermano. Solo in Italia sono quasi 6 milioni le famiglie che hanno in casa o in giardino uno o più cani. È considerato un animale fedele, che si può addestrare e che può essere di aiuto in diversi aspetti della vita quotidiana.

Che tu abbia un cane di piccola taglia o uno molto grande, è fondamentale cercare di farlo vivere sempre nella condizione migliore per lui. Per questo motivo occorre sapere quanto spazio gli serve, questo vale anche per i gatti, qual è la sua alimentazione più adatta, come fare per gestire il suo carattere.

Infatti, potrebbero insorgere dei piccoli problemi di salute o di

comportamento. Ad esempio, se hai notato che il tuo cane è ansioso ecco che cosa puoi fare subito. Ci sono dei modi di intervenire che ti diremo qui di seguito in modo da poter risolvere facilmente la situazione.

Non è qualcosa di dispendioso a livello di soldi, di tempo e di fatica, quindi, puoi stare assolutamente tranquillo. Anzi, potresti divertirti molto di più anche tu, insieme al tuo amico a quattro zampe.

Se hai notato che il tuo cane è ansioso ecco cosa puoi fare: la risposta è correre e divertirsi insieme

Di solito, quando una persona soffre di ansia le viene suggerito di fare un po’ di attività fisica. Questo, oltre a distrarla, fa produrre nell’organismo endorfine, sostanze del cervello che inducono uno stato di benessere e di rilassamento.

Un recente studio scientifico ha dimostrato che è esattamente la stessa cosa anche per i cani. La ricerca è stata pubblicata su Journal of Veterinary Behaviour e ha preso in considerazione 1.308 cani molto paurosi e ansiosi. Le paure potevano essere dettate dagli ambienti affollati, dai rumori forti, dal recarsi dal veterinario e simili.

Ebbene, i ricercatori hanno capito che l’attività fisica in gruppo, ovvero con altri cani, è di grande aiuto per ridurre ansia e paura. Non solo, occorre interrompere queste sedute di corsa e sfogo con giochi e con attività che siano in linea con l’istinto naturale della razza.

Per farlo ci si può rivolgere al proprio veterinario, ad addestratori esperti oppure cercare di fare qualcosa da subito nel proprio piccolo. Portare il cane in spazi aperti, farlo socializzare con altri animali e correre insieme a lui potrebbe essere un buon inizio.

I benefici dell’attività fisica per gli animali

Devi sapere che se il cane si dedica all’attività fisica i benefici potrebbero essere molti. Ecco un elenco:

sfogo della tensione;

tenere sotto controllo il peso ;

; rendere i muscoli più forti;

allenare il cuore ;

; socializzare;

aumentare il suo fiuto;

migliorare e consolidare la complicità con il “padrone”.

Insomma, fare una corsetta in compagnia del tuo animale domestico farà bene a lui e anche a te. Non c’è niente di meglio che divertirsi insieme e poi beneficiare di tutti gli aspetti positivi. Lettura consigliata