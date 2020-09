Se hai il mal di schiena lombare come curarlo e quando ti devi preoccupare? Quello lombare è pure detto mal di schiena basso. Ed oltre ad essere fastidioso può essere anche molto doloroso. Al punto da andare ad influire sulla capacità motoria. Per curare il mal di schiena lombare basta in genere un breve periodo di riposo. O comunque evitare di prendere e di trasportare pesi specie quando lo sforzo è eccessivo.

Mal di schiena basso o lombare, quando non è solo un fastidio passeggero?

Se hai il mal di schiena lombare come curarlo e quando ti devi preoccupare? Quando invece il dolore persiste. E quindi il mal di schiena lombare non è un semplice fastidio passeggero. In tal caso è necessario un controllo da parte di uno specialista. Che andrà a rilevare eventuali problemi o lesioni ai muscoli. Ed anche ai legamenti appartenenti alla schiena specie quando si è in età avanzata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Il mal di schiena basso, infatti, può manifestarsi a causa proprio dei muscoli che sono nel complesso deboli. E questo accade nella maggioranza dei casi quando il soggetto trascorre larga parte della giornata seduto. Oppure fa poco movimento ed attività fisica giornaliera. In tal caso le strutture del corpo tendono a indebolirsi. Ed i rischi peraltro aumentano ulteriormente in caso di obesità.

Fai attenzione, il dolore alla schiena è talvolta invalidante

Come sopra accennato, il dolore alla schiena non va mai sottovalutato. Includendo pure quello basso o lombare. E questo perché da quello che è un sintomo molto comune si può arrivare al peggio. Ovverosia ad un problema fisico invalidante. Dall’ernia del disco al tumore vertebrale e passando per il rischio di fratture. E siccome la prevenzione è tutto basterà rivolgersi al proprio medico di medicina generale. Che ci indirizzerà da uno specialista. Dal fisiatra o dall’ortopedico. Oppure da un neurochirurgo.