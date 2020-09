Se hai il cuore spezzato ecco i sintomi ed i rimedi per il mal d’amore. Si tratta infatti di un dolore che tocca l’animo. Ma che spesso va ad interessare pure il fisico. Se hai il cuore spezzato allora è probabile che una storia importante sia finita. Oppure si ama perdutamente una persona. Ma l’amore non è ricambiato.

Ecco i sintomi se hai il cuore spezzato e se soffri per amore

Se hai il cuore spezzato ecco i sintomi ed i rimedi per il mal d’amore. Dalla sensazione di vuoto ai crampi allo stomaco. E passando pure per il mal di testa, l’inappetenza ed i disturbi del sonno. Sono questi infatti i principali sintomi se hai il cuore spezzato.

I rimedi per il mal d’amore: datti tempo, confidati e prenditi cura di te

Per guarire dal mal d’amore uno dei rimedi chiave è rappresentato dal darsi tempo. Non a caso è noto il detto che il tempo cancella tutto. Ma nel farlo occorre prima riconoscere il dolore. E poi non affrettare mai la situazione.

Inoltre, il dolore non va mai tenuto dentro, ma deve essere esternato. Per esempio, confidando il proprio malessere alla tua migliore amica. Oppure al tuo migliore amico. Così come non bisogna mai lasciarsi andare. Prenditi sempre cura di te stesso con una buona alimentazione e con attività che aiutino il cervello a rilassarsi.

Per superare le delusioni amorose è necessario pure fissare degli obiettivi. E questo al fine di spostare l’attenzione dal dolore provato a qualcosa che ci piace. Fare un viaggio, imparare una lingua straniera. O comunque puntare in generale a fare qualcosa di nuovo.

Evitare di chiudersi a riccio è infatti essenziale per superare il mal d’amore. E nel farlo occorre di conseguenza essere consci di una cosa. Quella di aprirsi sempre al mondo e di conoscere nuove persone. Nel destino potrebbe esserci un nuovo grande amore.