Uno dei sogni degli italiani è sicuramente quello di comprare una casa in cui vivere. Nel nostro paese infatti, più di tre famiglie su quattro vivono in una casa di proprietà e buona parte di queste ha contratto un mutuo. Spesso le persone sottovalutano l’importanza di una seria valutazione del prestito richiesto. La casa, l’arredamento, il trasloco e tante altre incombenze cui far fronte fanno passare il mutuo in secondo piano. Il mutuo è certamente una necessità, ma siamo portati a pensare che tanto un mutuo vale l’altro. Invece non è così, infatti se hai fatto un mutuo casa, puoi avere diritto ad un rimborso. Vediamo come.

Come funziona un mutuo casa?

Come funziona un mutuo casa? Un mutuo ipotecario è un contratto tra un istituto di credito che eroga un finanziamento a lungo termine ed un cliente il quale concede un’ipoteca sull’immobile alla banca. Ciò significa che in caso di inadempienza la banca potrà rivalersi sull’immobile per rivenderlo e ricavare quanto non pagato dal cliente. L’istruttoria di un mutuo è spesso piuttosto lunga e quando si compra casa il tempo a disposizione è poco. Insomma, si finisce per scegliere la proposta della prima banca disposta a concederci il finanziamento. A volte, la scelta ricade anche sull’unica a cui si era chiesto un preventivo.

A questo punto, la banca inserisce nel contratto due obblighi, apparentemente innocui. L’apertura di un conto corrente presso l’istituto e la sottoscrizione di una o più polizze assicurative collegate al mutuo. Ma queste operazioni non sono obbligatorie. Infatti, sulla base di questo, se hai fatto un mutuo casa, puoi avere diritto ad un rimborso.

Le sanzioni dell’Antitrust

L’Antitrust ha recentemente sanzionato quattro delle principali banche italiane proprio per questi due obblighi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha erogato sanzioni milionarie a quattro istituti per le cosiddette “operazioni baciate”. La sanzione punisce pratiche commerciali scorrette nell’ambito della vendita di polizze e conti correnti abbinati ai mutui. IVASS e Banca d’Italia hanno ribadito che non è possibile condizionare la concessione di mutui alla sottoscrizione di polizze di vario genere collocate dalla stessa banca. Nessuno contesta ovviamente l’importanza di sottoscrivere coperture assicurative per operazioni così a lungo termine e di importi rilevanti. Ma spesso le banche, in accordo con le compagnie assicurative, spingono il cliente a scegliere specifiche polizze. Queste ultime hanno sicuramente caratteristiche più in linea con gli utili delle banche che con le esigenze di copertura della clientela.

Se hai fatto un mutuo casa, puoi avere diritto ad un rimborso. Grazie all’Antitrust

L’Antitrust sottolinea di aver ravvisato anche l’aggressività delle banche nel proporre vendite “baciate” allo sportello. L’Autorità ha calcolato un danno economico subito dai consumatori di importo superiore ai 500 milioni di euro annui. Ha sanzionato anche la pratica commerciale scorretta di obbligare i nuovi clienti, intenzionati a concludere contratti di mutuo, ad aprire un conto corrente presso la medesima Banca.

In conclusione, le condizioni del mutuo in essere devono essere sempre oggetto di controllo ed attenzione da parte nostra. Quindi, se la nostra banca è stata riconosciuta colpevole di averci forzato nella sottoscrizione di strumenti accessori, avremo diritto ad un rimborso.