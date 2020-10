Vi è mai capitato di notare sul vostro viso dei punti bianchi simili a piccole cisti? Sono degli inestetismi molto comuni soprattutto nella zona del contorno occhi. Ma in realtà possono spuntare anche in altre parti del viso, come il mento e il naso. O anche sul resto del corpo, soprattutto sulle gambe.

Ma se hai dei punti bianchi sul viso non schiacciarli! Non sono brufoli. Rischieresti solo di peggiorare la situazione.

Che cosa sono

I punti bianchi che producono queste piccole cisti rotonde e dure al tatto, sono strutture cutanee completamente diverse dai brufoli. Queste cisti si trovano infatti al di sotto dell’epidermide, e schiacciarle può essere dannoso.

Si tratta delle “milia”, comunemente note come grani di miglio, perché assomigliano molto per forma e per colore ai semi di questa pianta.

I grani di miglio possono affliggere chiunque, ma sono particolarmente comuni nei bambini piccoli. Tuttavia, spesso spariscono da soli nel giro di qualche mese.

I grani di miglio si formano quando una ghiandola sudoripara viene intasata dalla cheratina. La cheratina è una sostanza fibrosa, la stessa di cui sono fatti i nostri capelli e le nostre unghie. Ma non tutti sanno che la cheratina è presente anche nella pelle, soprattutto nell’epidermide, lo strato esterno e più robusto. Quando le scaglie di cheratina rimangono intrappolate all’interno della pelle, possono causare irritazione e andare a formare i grani di miglio.

Se hai dei punti bianchi sul viso non schiacciarli, ma rivolgiti a un medico

Purtroppo, schiacciarli come faremmo con un punto nero non serve a nulla. Le cisti dei grani di miglio non possono essere estratte a casa, e rischieremmo solo di ferirci e sviluppare un’infezione cutanea. Le cause sono poco conosciute, ma si pensa che i grani di miglio siano provocati da creme anti-età troppo grasse, o eccessiva esposizione al sole

Anche se i grani di miglio sono innocui, se vogliamo liberarcene dovremo rivolgerci a un medico, che saprà rimuoverli in tutta sicurezza.

Dunque se hai dei punti bianchi sul viso non schiacciarli! Non sono brufoli, ma grani di miglio.