Per molti alzarsi dal letto al mattino non è un’impresa facile. Le coperte sono comode e calde e fuori ci attendono lavoro, mille impegni e la frenesia della vita quotidiana. Purtroppo però, non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità ed è necessario alzarsi per tempo. Se però ci sentiamo sempre affaticati, stanchi e senza energia, è importante cambiare abitudini per migliorare la situazione. Non siamo condannati a sembrare sempre degli zombie di prima mattina. Ecco qualche trucco per svegliarsi sempre pieni di energia.

Se fatichiamo sempre a uscire dal letto ecco tre trucchetti per alzarsi con energia e mente lucida

Lasciamo stare energy drinks, e litri di caffè. Una giornata produttiva inizia dal modo in cui andiamo a dormire la sera prima. Per questo, è importante usare delle tecniche specifiche per alzarsi sempre col piede giusto. Ma se fatichiamo sempre a uscire dal letto ecco tre trucchetti per alzarsi con energia e mente lucida.

Non chiudere tende e persiane

Lasciare che la luce naturale penetri nella nostra camera da letto può aiutarci a svegliarci in maniera più graduale e naturale. Invece di avere uno shock luminoso quando accendiamo la luce per uscire dal letto, ci sveglieremo già pronti ad alzarci. Così svegliarci sarà meno traumatico e più dolce. Se lasciare persiane e tende aperte non è un’opzione, possiamo acquistare delle speciali sveglie luminose che simulano il sorgere del sole nella nostra stanza.

Non utilizzare apparecchi elettronici appena svegli e prima di andare a dormire

Un altro consiglio prezioso è quello di non guardare schermi di nessun genere prima di andare a dormire e appena svegli. La luce blu degli schermi può influenzare negativamente il nostro ritmo sonno/veglia. Non solo: la televisione o internet potrebbe stimolare eccessivamente il nostro cervello proprio quando invece vogliamo un ambiente rilassato per prepararci a una notte di sonno o a una mattinata attiva. Alla sera, invece di fissare uno schermo, proviamo a leggere un libro oppure a dedicarci a un hobby manuale.

Teniamo presente di quante ore di sonno abbiamo bisogno

Alcune persone necessitano soltanto 5 o 6 ore di sonno a notte. Altre ne necessitano anche più di 9. È quindi importantissimo conoscerci bene. Se sappiamo che dobbiamo alzarci alle 7 e che necessitiamo di 9 ore di sonno, non cediamo alla tentazione di andare a dormire tardi, perché ne faremo le spese la mattina dopo. È quindi importante tenere sempre d’occhio l’orologio alla sera per assicurarci di andare a dormire presto.

