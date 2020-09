Ci sono delle verdure che possono letteralmente trasformare il nostro organismo semplicemente assumendole o meno. I nostri Esperti sono sempre molto solerti nel mettersi a vostra disposizione per segnalarvi i rapporti diretti tra alimentazione e salute. Quando parliamo di difficoltà di memoria e concentrazione, il nostro pensiero corre immediatamente al magnesio e al potassio. Se con frequenza ci buschiamo dei raffreddori, dei mal di testa e dei malesseri influenzali, diamo la colpa alla mancanza di vitamina C. Ma fai attenzione perché se fatichi a concentrarti e ti ammali spesso, può mancarti questa verdura nella tua dieta: gli spinaci.

La mancanza di ferro

Ci sono almeno un paio di generazioni cresciute con le raccomandazioni di mamme e nonne, che invogliavano i bambini a mangiare spinaci come Braccio di ferro. Vedere infatti il cartone animato o il fumetto del piccolo marinaio che si trasformava mangiando spinaci, era la miglior pubblicità. In effetti gli spinaci sono famosi per il loro apporto di ferro. Quando questo manca al nostro organismo, il primo sintomo più evidente è proprio la debolezza.

L’emoglobina

Simpaticamente Popeye si limitava a farci vedere i bicipiti scolpiti grazie ai suoi spinaci. Ma, scientificamente, il processo che cura la carenza di ferro è la sintesi dell’emoglobina. Questa è la proteina preposta a fare da taxi all’ossigeno dai nostri polmoni a tutto il resto del corpo. Grazie a lei abbiamo minerali a sufficienza per il nostro fabbisogno fisiologico. In questo importante procedimento sono coinvolti anche i globuli rossi. Ecco perché la stanchezza può essere ricondotta alla mancanza gli spinaci nella nostra dieta.

Concentrazione e difese immunitarie

Se fatichi a concentrarti e ti ammali spesso, può mancarti questa verdura, che quindi come abbiamo visto, non va a incidere solo sull’ indice di forza e di energia del nostro corpo. Riunendo infatti i minerali nel nostro sangue, la loro carenza può determinare la mancanza di concentrazione e l’abbassamento delle nostre difese immunitarie. Se vogliamo poi che gli spinaci facciano l’effetto a 360 °, possiamo assumerli con gli alimenti ricchi di vitamina C. Questi infatti sono i migliori elementi per permettere al nostro organismo di assimilare tutto il ferro che introduciamo. In sostanza, un bel piatto di spinaci e una limonata fatta in casa sono la miglior difesa naturale contro tutti gli acciacchi e i mali di stagione!

