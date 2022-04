Molti di noi avranno fatto una bella grigliata a Pasquetta, e di solito si predilige la carne in questa occasione. Tuttavia, anche le grigliate di pesce sono molto popolari. Sicuramente ne vedremo molte di qui fino alla fine della bella stagione. Per questo motivo è bene che stiamo attenti e impariamo tutti i trucchi per cucinare al meglio.

È importante scegliere il pesce di più alta qualità, la marinatura giusta, ma anche sapere cosa fare quando ci troviamo di fronte alla griglia. Uno dei problemi più comuni è che il pesce tende ad attaccarsi alla griglia e così, quando lo togliamo dal fuoco, perde qualche pezzo.

Non dobbiamo preoccuparci, però, perché ci sono dei metodi che ci permettono di evitare, o perlomeno ridurre sensibilmente, questo rischio. Se facciamo una grigliata di pesce possiamo seguire questo interessante metodo per non far attaccare il pesce alla griglia.

Un metodo semplicissimo e che richiede un solo ingrediente

Il metodo che presentiamo è particolarmente adatto per grigliare pesce bianco, come ad esempio il merluzzo. Per garantirci il miglior risultato possibile dobbiamo usare un semplice ingrediente che quasi tutti abbiamo in casa: stiamo parlando della maionese.

Questo può essere sorprendente e, al contempo, può trovare in disaccordo molte persone che non vogliono modificare il gusto del pesce utilizzando la maionese. Il segreto, però, è usarne poca, dimodoché le giuste dosi non alterino il gusto.

Se facciamo una grigliata di pesce a casa questo è il metodo per evitare che si attacchi alla griglia

Consigliamo di prendere un pennello e con esso spalmare una piccolissima quantità di maionese su tutta la superficie del pesce. Poi mettiamo quest’ultimo sulla griglia e il gioco è fatto: il pesce avrà lo stesso gusto, ma non perderà nessun pezzo. Riusciremo a mettere in tavola un bel merluzzo intatto.

Se, poi, non ci fidiamo della maionese e vogliamo usare altri metodi, possiamo anche non utilizzare nessun ingrediente, ma semplicemente mettere il pesce sulla griglia molto calda. Si tratta di un procedimento che spesso funziona, ma che non è perfetto. Anche una piccola spennellata d’olio può aiutare. Possiamo applicare l’olio sul pesce oppure sulla griglia.

Insomma, i metodi sono molteplici, possiamo liberamente scegliere quello che preferiamo. Forse la maionese resta l’ingrediente più adatto, ma in effetti potremmo aver bisogno di fare un po’ di pratica prima di indovinare le dosi giuste. Può darsi che la prima volta altereremo il gusto del pesce o che, invece, non ne metteremo abbastanza e il pesce resterà attaccato. Ma una volta presa la mano, i risultati saranno straordinari.

