Quando al mattino la sveglia suona presto tutti noi vorremmo poter stare ancora qualche minuto tra le coperte calde. Il letto sembra chiamarci e noi non vorremmo più lasciarlo. Eppure, questa sensazione potrebbe nascondere un problema più grande. Infatti, se facciamo fatica ad alzarci dal letto potremmo soffrire di questa patologia. Scopriamo di cosa si tratta.

Attenzione ai segnali

In realtà il desiderio di stare a letto è piuttosto naturale. Tutti lo sperimentiamo, perché siamo stanchi o abbiamo dormito male, o anche solo per pigrizia. Questo capita soprattutto d’inverno, durante i mesi freddi, quando fuori è ancora buio.

Ma allora quand’è che la voglia di stare a letto sfora in patologia? In realtà non dobbiamo preoccuparci molto perché non si tratta di un disturbo particolarmente diffuso. La diagnosi, infatti, viene fatta in correlazione con altri tipi di patologie, come la depressione o la sindrome da fatica cronica. Tuttavia, la clinomania viene accertata solo dopo aver escluso altri problemi di tipo fisico che possono influire sulla qualità del sonno.

Ma esattamente di cosa si tratta?

Se facciamo fatica ad alzarci dal letto potremmo soffrire di questa patologia

La clinomania è una malattia cronica quasi sempre collegata alla depressione. Chi ne soffre non solo fa fatica ad alzarsi dal letto, ma per il malato diventa quasi del tutto impossibile uscire dal giaciglio. Il letto è un posto sicuro e abbandonarlo diventa una causa di forte ansia. Spesso chi soffre di clinomania rimane a letto anche per interi giorni senza trovare la forza e il coraggio di alzarsi.

Chi può fare una diagnosi di clinomania? Per scoprire se si soffre di questa patologia bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia e a uno psicoterapeuta. Per riuscire a guarire i malati devono lavorare sulle proprie abitudini e cercare di rilassarsi prima di andare a letto. È importantissimo ristabilire il ciclo circadiano, cioè il giusto ritmo di sonno e veglia. In questo modo si possono migliorare e stabilizzare la qualità e la quantità del sonno.